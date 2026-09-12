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Sam Vreeswijk

Diterjemahkan oleh

Gjivai Zechiël mengenang kembali transfer yang batal ke Lille OSC: "Jika dipikir-pikir sekarang..."

Feyenoord
Lille
G. Zechiel

Gjivai Zechiël dalam wawancara dengan Voetbal International meninjau kembali transfernya ke Lille OSC yang batal. Gelandang Feyenoord berusia 22 tahun itu pada akhir Agustus sangat diminati klub Prancis tersebut, tetapi kepindahan itu tidak terwujud.

Lille beberapa kali mengajukan tawaran untuk Zechiël. Tawaran terakhir kabarnya mencapai 17 juta euro, termasuk bonus.

"Itu cukup serius," kata sang pemain tentang hal itu sekarang. "Bagi saya, pada saat itu secara sportif tampak lebih baik. Namun setelahnya saya bersyukur dan senang bahwa saya berada di sini, karena di sini saya benar-benar merasa baik."

"Saya merasa cocok di sini, dan saya bersyukur bisa berada di lapangan di sini. Saya senang bisa bermain untuk klub ini. Pada akhirnya Anda berkembang di dalam tim, mulai menyadari peran Anda di tim, tetapi juga dengan staf seperti apa Anda berurusan. Tentu itu juga bagian yang penting. Staf dan cara bermain kami sangat cocok untuk saya," ujar Zechiël.

Pada akhirnya, kepindahan itu tidak terjadi. Manajemen Feyenoord melihat Zechiël sebagai pemain kunci yang sebisa mungkin ingin dipertahankan.

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Dan Feyenoord bergerak cepat. Pada awal September, Sinclair Bischop dari ESPN melaporkan bahwa klub Rotterdam itu telah mencapai kesepakatan lisan dengan Zechiël untuk memperpanjang kontraknya yang berlaku hingga pertengahan 2028. "Kalau semuanya berjalan baik, itu seharusnya bisa terlaksana," katanya tentang hal itu sekarang.

Zechiël memulai musim baru dengan sangat baik. Dalam enam laga resmi yang sejauh ini dimainkan Feyenoord, gelandang itu mencatatkan empat gol dan tiga assist.

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