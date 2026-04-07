“Gjivai Zechiël akan menjadi pemain inti Feyenoord pada musim depan”

Gjivai Zechiël akan menjadi pemain inti Feyenoord musim depan. Setiap hari, kami menyajikan tiga pernyataan di Voetbalzone mengenai klub-klub papan atas Belanda. Selain itu, tim-tim di luar tiga besar tradisional juga sering mendapat sorotan. Zechiël sedang dipinjamkan ke FC Utrecht, di mana ia menjalani musim yang sangat gemilang. Apakah menurutmu gelandang berusia 21 tahun ini mampu menembus tim utama Feyenoord musim depan? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar!

Zechiël meniti kariernya di tim-tim junior Feyenoord dan pada Januari tahun lalu dipinjamkan ke Sparta Rotterdam hingga akhir musim. Pada musim panas, gelandang ini kembali dipinjamkan, kali ini ke FC Utrecht.

Pemain pengatur serangan ini menjalani musim yang bagus di Domstad. Dia telah bermain di setiap pertandingan liga (29) dan sangat penting bagi Utrecht. Zechiël mencetak delapan gol dalam 43 pertandingan dan juga memberikan tujuh assist.

FC Utrecht berada di peringkat kesembilan di VriendenLoterij Eredivisie dan sedang dalam performa yang bagus. Tim asuhan Ron Jans hanya kalah satu kali dalam delapan pertandingan terakhir: kekalahan 4-3 dari juara nasional PSV. Dalam lima pertandingan terakhir, mereka akan menghadapi antara lain Telstar, Excelsior Rotterdam, dan NAC Breda, dan tampaknya lolos ke babak play-off Eropa lebih dari sekadar mungkin.

Zechiël tidak hanya tampil bagus di klubnya, tetapi juga di timnas Belanda. Pemain berusia 21 tahun asal Rotterdam ini telah bermain dalam sepuluh pertandingan internasional untuk Jong Oranje dan pada akhir Maret mencetak dua gol dalam laga melawan Jong Norwegia, yang pada akhirnya menang 3-2.

Feyenoord memiliki skuad yang luas, termasuk di lini tengah. Zechiël harus bersaing dengan Luciano Valente, Jakub Moder, Oussama Targhalline, dan Hwang In-Beom untuk mendapatkan tempat di starting eleven.

Meskipun Valente mengawali musim dengan sangat baik, performa terbaiknya saat ini sedikit menurun. Selain itu, Feyenoord sedang dilanda gelombang cedera besar-besaran, yang telah beberapa kali menimpa Moder dan Hwang. Zechiël telah membuktikan bahwa ia dalam kondisi prima dan memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk bersaing di papan tengah liga Belanda. Pertanyaan besarnya kini adalah apakah ia mampu naik ke tiga besar liga Belanda.