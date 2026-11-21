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Givairo Read menilai ada hal yang harus segera berubah di Feyenoord. Bek kanan itu bersama tim asal Rotterdam tersebut secara mengejutkan kalah 2-3 dari Excelsior di De Kuip pada Sabtu malam, meski ia mencetak gol pembuka. Seusai laga, Read menegaskan di hadapan kamera ESPN bahwa menurutnya Feyenoord terlalu banyak bertahan.

Malam itu awalnya berjalan indah bagi Read, yang membuka skor lewat umpan Jerayno Schaken setelah pertandingan berlangsung sedikit lebih dari satu menit. Saat itu, sang bek juga merasa Feyenoord akan menjalani laga yang relatif mudah.

"Sejujurnya, saya juga berpikir begitu. Senang bisa mencetak gol itu, akhirnya gol pertama saya. Namun, setelah itu kami ingin terus menekan, dan itu tidak terjadi," kata Read, yang tak lama kemudian melihat timnya kehilangan keunggulan.

"Saya pikir gol pertama yang kami terima terjadi terlalu mudah. Saya tidak tahu bagaimana bisa ada begitu banyak ruang sehingga dia bisa berlari begitu saja, tetapi itu memang terlalu mudah." Excelsior kemudian bahkan berbalik unggul melalui penalti Irakli Yegoian.

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Banyaknya gol yang bersarang ke gawang Feyenoord dalam beberapa pekan terakhir juga membuat Read khawatir. "Ya, itu memang menjadi masalah karena sudah terjadi dalam beberapa pertandingan. Kami harus mencermatinya baik-baik dan sedang bekerja keras untuk mengatasinya, tetapi saya belum bisa mengatakan apa penyebab pastinya."

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Read lalu ditanya bagaimana Feyenoord bisa mencegah diri kembali terjerumus ke dalam krisis performa berkepanjangan. "Kami tidak menganggap hal yang sama akan terulang, tetapi sejujurnya, harus ada yang berubah. Kami harus bekerja jauh lebih keras untuk satu sama lain dan harus memenangi pertandingan."

Menurut bek kanan itu, ada perbedaan yang jelas dibandingkan dengan bulan-bulan pertama musim ini. "Sekarang sangat berbeda dibandingkan dengan awal musim. Saat ini kami terlalu banyak bertahan, padahal kami tidak ingin bermain seperti itu."

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"Kami sangat bagus saat menguasai bola, kami punya banyak kualitas dan ingin menunjukkannya, tetapi dalam beberapa pertandingan terakhir hal itu tidak terlihat lagi." Meski serangkaian hasil mengecewakan telah diraih, Read menantikan laga kandang melawan FC Porto dan Ajax.

"Kami harus mengubah keadaan. Hari ini kami masih boleh memikirkan kekalahan ini, itu wajar, tetapi besok kami harus memulai lagi dan membangun kembali kepercayaan diri dalam tim. Kami juga harus saling mengatakan bahwa kami memang tim yang bagus."

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Terakhir, Read dimintai tanggapan tentang seruan "malulah kalian" yang bergema dari tribune De Kuip pada Sabtu malam. Sang kapten sama sekali tidak senang mendengarnya. "Sejujurnya, itu tidak membantu kami. Itu justru membuat kami semakin memikirkan betapa buruknya penampilan kami sekarang, dan itu sama sekali tidak membantu."

Read tetap memahami kekecewaan Legioen. "Kami tahu sudah mengecewakan mereka dalam beberapa pertandingan. Kami benar-benar melakukan segala cara untuk membalikkan keadaan, tetapi hari ini kami kembali gagal."