Cedera Givairo Read tampaknya tidak terlalu parah. Bek kanan Feyenoord itu harus mengakhiri pertandingan setelah lebih dari satu jam bermain pada Minggu siang, tetapi seusai laga ia sedikit menenangkan para suporter Rotterdam.

Read pada Minggu melawan Go Ahead (2-2) tetap duduk di lapangan seperempat jam setelah turun minum. Setelah itu, ia meninggalkan lapangan dengan kesakitan hebat.

Cedera yang dialami Read tampaknya adalah cedera paha atas, dengan ia memegangi kaki kanannya dan harus menahan rasa sakit yang cukup hebat. Jordan Lotomba menggantikannya.

Seusai laga, Read ditanya oleh ESPN tentang cederanya. “Saya merasakan masalah di paha atas. Sekarang rasanya agak kaku, tetapi nanti kami harus melihatnya lagi.”

Ia juga menyinggung hal itu dalam konferensi pers. "Saya tidak tahu persis apa yang terjadi. Tapi sepertinya tidak terlalu parah," kata sang bek, yang juga mencoba menjelaskan di mana letak masalahnya.

“Kami harus mengunci pertandingan lebih cepat. Kami sudah membahasnya setelah pekan lalu, tetapi lagi-lagi tidak berhasil.”

“Kami harus membuat lebih banyak kemajuan dalam hal itu. Kami harus mencetak gol untuk 3-0 dan kalau begitu ini akan menjadi pertandingan yang sangat berbeda. Kali ini, sayangnya kami memang kebobolan,” ujar Read.

Feyenoord tampak berada di atas angin saat turun minum melawan Go Ahead, karena saat jeda mereka unggul 2-0. Dalam setengah jam terakhir, ketika Read sudah meninggalkan lapangan, tim asal Deventer itu bangkit melalui Søren Tengstedt dan Stefán Ingi Sigurdarson untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2.