Direktur area teknik Atalanta, Cristiano Giuntoli, berbicara hari ini di Festival dello Sport di Trento: berikut pernyataannya dari panggung dan di sela acara.

GAETANO - "Saya sudah mengenalnya selama bertahun-tahun, pada tahun terakhir dia bermain sebagai gelandang. Dari cara saya mengenalnya, saya pikir dia bisa memiliki karakteristik yang cocok untuk permainan Sarri. Menurut saya, dia bisa membidik tim nasional. Sarri mencintai mereka ketika dia memilikinya. Dia selalu melindungi mereka, bahkan di ruang-ruang tertutup. Dia selalu sangat peduli untuk melindungi mereka dan selalu mengambil banyak tanggung jawab. Dia tidak mengambilnya di bursa transfer, dia menyampaikan pandangannya, lalu dia jelas senang bisa mendapatkannya," lapor Tmw.

ELMAS - "Mengejutkan? Itu tidak bergantung pada kami, sang pemain, rombongannya, dan klub pemiliknya sangat bagus karena mereka menjaga semuanya tetap sunyi. Itu sudah tidak lagi terjadi dalam sepak bola masa kini, ini bertahan 4-5 hari. Biasanya namanya selalu bocor".

KRISTENSEN - "Dia punya fisik yang hebat, cepat meski bertubuh besar, tekniknya bagus. Kami ingin bermain dengan empat bek, kami memang belum meraih hasil besar tetapi kami berada di empat besar untuk build-up dari belakang dan dia membantu kami dalam hal ini. Operasi yang mahal, saya berterima kasih kepada klub, tetapi dengan gaji yang bisa dikelola".

INFORTUNATI - "Kami mengalami cedera pada Hien yang seharusnya kembali setelah jeda kedua. Lalu kami menunggu Kossounou. Sulemana hampir kembali, tinggal satu minggu lagi. Hien harus menunggu jeda berikutnya, Kossounou juga sama. Raspadori tidak mengalami sesuatu yang serius, hanya hal ringan, saya pikir dia akan absen paling banyak satu pertandingan".

KESSIE - "Dengan menjadi peselancar selama bursa transfer, saya sudah paham bahwa mungkin ada sedikit masalah waktu (dengan Juventus, catatan redaksi). Dia langsung memberi sinyal terbuka. Dia dan Luca Percassi punya hubungan kepercayaan dan rasa hormat yang luar biasa. Semuanya terbuka dalam waktu singkat dan kami bagus serta beruntung bisa menuntaskannya dengan cepat".

ROWE - "Selalu ada sedikit ketegangan. Ketika Anda memainkan 4-3-3, dia bisa mewakili profil yang sempurna, kami sudah mengarah kepadanya sedikit lebih awal. Bologna sempat memberi sedikit perlawanan, dia punya kemauan besar untuk datang".

CABAL - "Seorang pemain yang menarik seperti pemain lain yang kami negosiasikan, tetapi kami tahu apa yang harus dilakukan dan seberapa besar harus mendorong atau tidak terhadap seorang pemain berdasarkan situasinya. Jika dia datang dengan syarat tertentu, kami bisa memikirkannya, jika tidak ya tidak. Kami sangat tegas untuk lanjut pada satu pemain dan berhenti pada yang lain, kami tidak berada dalam kendali pihak lain".