Giuliano Simeone bersama ayahnya menorehkan halaman baru dalam sejarah Piala Dunia

Pertandingan antara Argentina melawan Inggris, di semifinal Piala Dunia 2026, malam ini, menjadi saksi peristiwa bersejarah dan luar biasa, setelah pemain muda Giuliano Simeone diturunkan sebagai starter dalam laga tersebut.

Giuliano mengikuti jejak ayahnya, Diego Simeone, untuk menorehkan halaman baru dalam sejarah Piala Dunia.

Menurut akun "Mister Sheep" di "X", dengan penampilan Giuliano, keluarga Simeone kini masuk dalam daftar yang hanya berisi tiga pasangan (ayah dan anak) sepanjang sejarah Piala Dunia, yang berhasil tampil sebagai pemain inti melawan tim nasional yang sama di babak gugur Piala Dunia.

Diego Simeone sendiri pernah menjadi starter melawan Inggris pada babak 16 besar Piala Dunia 1998.

Sebelumnya, prestasi ini pernah dicapai oleh keluarga Da Goya dari Brasil, di mana sang ayah, Domingos Da Goya, tampil sebagai pemain inti melawan Polandia pada babak 1/8 final Piala Dunia 1938, dan kemudian sang putra, Ademir, juga bermain sebagai pemain inti melawan Polandia dalam pertandingan perebutan tempat ketiga di Piala Dunia 1974.

Demikian pula yang dilakukan oleh keluarga Fantolra asal Spanyol, di mana sang ayah, Marti Fantolra, bermain sebagai starter melawan Italia di perempat final Piala Dunia 1934.

Anaknya, José Fantolra, juga bermain sebagai starter melawan tim Azzurri Italia di perempat final Piala Dunia 1970.







