Girona kalah dalam laga krusial melawan Atlético Madrid pada Minggu malam dan terperosok ke zona degradasi, sementara para pesaing langsungnya justru berhasil meraih kemenangan. Dalam malam yang menegangkan bagi para tim yang terancam degradasi, tim asuhan Míchel harus menelan kekalahan di Madrid, sementara Elche, Levante, dan Alavés sama-sama mengantongi tiga poin, sehingga situasi Girona pun semakin genting.

Atlético Madrid - Girona 1-0

Girona gagal memberikan kejutan saat menghadapi Atlético Madrid pada Minggu malam. Di Madrid, tim asuhan Míchel kalah dari tim yang saat ini berada di peringkat keempat LaLiga: 1-0. Kekalahan ini membuat Girona berada di bawah garis degradasi, terutama karena para pesaing langsungnya berhasil meraih kemenangan.

Atlético memimpin setelah sekitar dua puluh menit di Riyadh Air Metropolitano, markas Atlético. Girona, yang memulai pertandingan dengan Daley Blind dan Donny van de Beek di bangku cadangan, beberapa kali gagal menghalau bola dengan baik, sehingga bola melewati pertahanan dan sampai ke kapten Antoine Griezmann, yang akan segera pindah ke Orlando City. Dengan umpan silang tajam, ia berhasil menjangkau Ademola Lookman, yang dengan mudah mencetak gol.

Pukulan ini tak bisa diatasi Girona, meski ada beberapa peluang menjanjikan di depan gawang Jan Oblak. Skor menjadi 1-0 di Madrid, sehingga tim asuhan Míchel — yang menjadi incaran Ajax — harus tampil maksimal pekan depan untuk menghindari degradasi langsung. Saat itu, ada laga menarik yang menanti: kandang melawan Elche yang berada di peringkat ke-17.

Elche - Getafe 1-0

Namun, pesaing langsung Elche berhasil melakukan apa yang harus dilakukan: menang. Dalam pertandingan kandang melawan Getafe, tim asuhan Eder Sarabia unggul pada menit ke-20 berkat gol indah dari Victor Chust.

Bola pantulan dari lemparan ke dalam yang jauh langsung jatuh tepat di depan kaki Chust, yang tanpa ragu langsung melepaskan tendangan keras, dan berhasil. Kiper mungkin hanya mendengar suara bola itu saja: 1-0.

Elche semakin diuntungkan menjelang akhir babak pertama ketika Dakonam Djené menendang German Valera dengan kaki terentang. Bek sekaligus kapten tersebut langsung mendapat kartu merah dan harus meninggalkan lapangan. Elche pun tidak lagi mengalami kesulitan, berhasil mengendalikan pertandingan dengan mudah, dan meraih tiga poin yang sangat dibutuhkan dalam pertarungan menghindari degradasi.

Levante - Mallorca 2-0

Levante dan Mallorca, keduanya kandidat degradasi, bertemu pada Minggu malam di Estadi Ciutat de València. Levante, dengan persentase penguasaan bola hanya 29%, akhirnya berhasil memenangkan pertandingan ini dan membuat harapan Mallorca untuk bertahan di LaLiga menjadi sangat tipis. Tim tersebut kini berada di peringkat kesembilan belas dan membutuhkan keajaiban untuk tetap bertahan.

Levante unggul pada menit ke-32 setelah kesalahan dalam membangun serangan di kubu Mallorca. Carlos Espí memanfaatkannya dengan optimal, merebut bola, dan berhasil mengecoh kiper: 1-0.

Di menit-menit akhir, terjadi momen khusus antara Johan Mojica dan penyerang Levante, Roger Brugue. Mojica menarik rambut penyerang Spanyol itu setelah pelanggaran, yang dibalas dengan gerakan memukul. Kedua pemain harus meninggalkan lapangan, sehingga kedua tim memasuki menit-menit akhir dengan sepuluh pemain. Namun, banyak hal masih terjadi di menit-menit akhir tersebut.

Tak lama kemudian, Kervin Arriaga mengakhiri semua keraguan dengan mencetak gol penentu 2-0 melalui sundulan dari tendangan sudut, yang membawa Levante unggul dengan nyaman. Tendangan penalti yang gagal dari bek Levante, Dela, pada akhirnya tidak berpengaruh lagi.

Oviedo - Alaves 0-1

Alaves pun melakukan apa yang harus dilakukannya. Dalam laga tandang melawan Real Oviedo yang terancam degradasi, tim tamu sudah unggul pada menit ke-12 dan tidak membiarkan keunggulan itu lepas.

Setelah aksi gemilang dan umpan silang dari sayap kiri oleh Abderrahmane Rebbach, striker Toni Martinez hanya perlu menyentuh bola dengan kakinya untuk mencetak gol pembuka: 0-1.

Alaves membiarkan tim tuan rumah menguasai bola di sisa pertandingan dan hampir tidak menciptakan ancaman. Namun, tim yang terancam degradasi itu juga tidak mampu menciptakan peluang besar, meskipun menguasai bola hingga 70%.

Posisi Tim Poin Selisih Gol 13. Sevilla 43 -13 14. Alaves 43 -11 15. Levante 42 -13 16. Osasuna 42 -5 17. Elche 42 -8 18. (Degradasi) Girona 40 -16 19. (Degradasi) Mallorca 39 -13

* Klasemen setelah 37 putaran