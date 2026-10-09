Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
imago-sport-1083562481.jpgBox to Box Pictures
Sam Vreeswijk
Diterjemahkan oleh

Giovanni van Bronckhorst tegas: "Bagi saya, bukan sebuah opsi jika dia pergi dari Feyenoord"

Feyenoord vs AZ Alkmaar
Feyenoord
AZ Alkmaar
Eredivisie
A. Hadj Moussa
T. Watanabe
J. Moder
G. Smal

Kabar baik untuk Feyenoord: Anis Hadj Moussa cukup bugar untuk bermain melawan AZ pada Sabtu malam. Hal itu disampaikan pelatih Giovanni van Bronckhorst pada konferensi pers Jumat menjelang laga besar tersebut.

Baik Hadj Moussa maupun Watanabe kembali lebih awal ke Feyenoord selama periode jeda internasional terakhir. Keduanya mengalami cedera ringan.

Menjawab pertanyaan apakah mereka tersedia untuk melawan AZ, Van Bronckhorst mengatakan: "Hadj Moussa ya. Pada akhirnya dia berlatih dengan baik dan juga tersedia untuk besok."

"Untuk Watanabe, kami harus menunggu apakah pertandingan besok datang sedikit terlalu cepat. Jadi itu masih harus kami lihat besok."

Dua pemain Feyenoord yang jelas dipastikan absen melawan AZ adalah Gijs Smal dan Jakub Moder. Nama yang disebut terakhir pekan ini memang sudah kembali berlatih bersama grup. Smal juga sudah sangat dekat ke tahap itu.

Pertandingan berikutnya
FEY

FEY

Eredivisie

10 Okt 2026

AZ

AZ

Tentang Moder, Van Bronckhorst berkata: "Saya berharap dia bisa mendapatkan menit bermain dalam beberapa pekan ke depan. Itu hal-hal yang positif. Apakah ada kemungkinan dia pergi? Tidak, bagi saya tidak. Dia adalah pemain dengan banyak kualitas, sekarang dia harus bugar." Pada Kamis, media Polandia masih melaporkan bahwa Lech Poznan sedang menjajaki kemungkinan untuk membawa pulang Moder ke Polandia.

Duel antara Feyenoord dan AZ adalah pertandingan antara tim peringkat dua saat ini dan pemuncak klasemen VriendenLoterij Eredivisie. Selisih di klasemen adalah dua poin. Kick-off akan dilakukan pada Sabtu malam pukul 18.45 di De Kuip.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google