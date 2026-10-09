Giovanni van Bronckhorst tegas: "Bagi saya, bukan sebuah opsi jika dia pergi dari Feyenoord"

Kabar baik untuk Feyenoord: Anis Hadj Moussa cukup bugar untuk bermain melawan AZ pada Sabtu malam. Hal itu disampaikan pelatih Giovanni van Bronckhorst pada konferensi pers Jumat menjelang laga besar tersebut.

Baik Hadj Moussa maupun Watanabe kembali lebih awal ke Feyenoord selama periode jeda internasional terakhir. Keduanya mengalami cedera ringan.

Menjawab pertanyaan apakah mereka tersedia untuk melawan AZ, Van Bronckhorst mengatakan: "Hadj Moussa ya. Pada akhirnya dia berlatih dengan baik dan juga tersedia untuk besok."

"Untuk Watanabe, kami harus menunggu apakah pertandingan besok datang sedikit terlalu cepat. Jadi itu masih harus kami lihat besok."

Dua pemain Feyenoord yang jelas dipastikan absen melawan AZ adalah Gijs Smal dan Jakub Moder. Nama yang disebut terakhir pekan ini memang sudah kembali berlatih bersama grup. Smal juga sudah sangat dekat ke tahap itu.

Pertandingan berikutnya FEY Eredivisie 12.45 AZ

Tentang Moder, Van Bronckhorst berkata: "Saya berharap dia bisa mendapatkan menit bermain dalam beberapa pekan ke depan. Itu hal-hal yang positif. Apakah ada kemungkinan dia pergi? Tidak, bagi saya tidak. Dia adalah pemain dengan banyak kualitas, sekarang dia harus bugar." Pada Kamis, media Polandia masih melaporkan bahwa Lech Poznan sedang menjajaki kemungkinan untuk membawa pulang Moder ke Polandia.

Duel antara Feyenoord dan AZ adalah pertandingan antara tim peringkat dua saat ini dan pemuncak klasemen VriendenLoterij Eredivisie. Selisih di klasemen adalah dua poin. Kick-off akan dilakukan pada Sabtu malam pukul 18.45 di De Kuip.