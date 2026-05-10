'Giovanni van Bronckhorst sedang berdiskusi dengan Feyenoord mengenai peran baru di jajaran manajemen'

Feyenoord sedang melakukan pembicaraan dengan Giovanni van Bronckhorst mengenai posisi manajer teknis, demikian dilaporkan Sinclair Bischop di ESPN. Mantan pemain tim nasional tersebut tampaknya akan bersiap untuk masa jabatannya yang keempat di Rotterdam.

Tim yang saat ini berada di peringkat kedua VriendenLoterij Eredivisie ini ingin merevisi struktur organisasinya, dengan menempatkan seorang direktur teknis dan manajer teknis di samping direktur umum. Untuk posisi terakhir tersebut, Van Bronckhorst menjadi kandidat yang dipertimbangkan.

Sebagai manajer teknis, ia akan berada di bawah direktur teknis, yang bertanggung jawab antara lain atas transfer pemain. Untuk posisi tersebut, warga negara Belgia Dévy Rigaux tampaknya menjadi kandidat utama - nama yang sebelumnya sudah pernah muncul. Rigaux saat ini menjabat sebagai direktur olahraga di Club Brugge dan telah melakukan pembicaraan dengan Feyenoord pada awal tahun ini, demikian diungkapkan sebelumnya oleh Het Laatste Nieuws.

Nama Oliver Ruhnert, mantan direktur sepak bola profesional dan kepala pemandu bakat di 1. FC Union Berlin, juga sering disebut-sebut.

Awalnya beredar rumor bahwa Van Bronckhorst bahkan akan diajak untuk menjadi direktur teknis, demikian disampaikan Chris Woerts di Vandaag Inside. Kini tampaknya akan menjadi posisi lain yang sedikit lebih rendah.

Jika ia menerima peran tersebut, ini akan menjadi periode keempatnya di klub asal Rotterdam tersebut. Van Bronckhorst bermain sebagai bek di sana dari tahun 1993 hingga 1998 dan kembali sebagai pemain pada tahun 2007.

Masa jabatannya sebagai pelatih kepala berlangsung antara 2015 dan 2019: selama periode tersebut, ia sangat sukses dan berhasil meraih satu gelar juara liga serta dua kali memenangkan Piala KNVB.