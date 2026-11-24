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Tjark Ernst belum akan kembali menjadi kiper Feyenoord. Giovanni van Bronckhorst menyampaikannya di depan kamera Ziggo Sport sesaat sebelum Feyenoord menghadapi FC Porto. Pesan itu sangat memukul Ernst.

Ernst didatangkan dari Hertha BSC pada musim panas lalu dengan biaya transfer lima juta euro. Kiper berusia 23 tahun itu mengawali musim dengan sangat buruk di Feyenoord, sehingga Van Bronckhorst kini merasa tidak punya pilihan selain mencadangkan kiper utamanya. Untuk sementara, Florian Kastenmeier akan menjadi kiper Feyenoord.

“Saya melihat apa yang dibutuhkan tim saat ini. Karena itulah saya memilih Florian (Kastenmeier, redaksi). Dengan begitu, kami memiliki sedikit lebih banyak pengalaman di lini belakang, termasuk dalam komunikasi dan mengatur pertahanan,” jelas Van Bronckhorst.

“Dia memiliki pengalaman yang belum dimiliki Tjark (Ernst, redaksi). Dia sudah memainkan sangat banyak pertandingan dalam situasi sulit. Jelas Tjark sedang melalui periode yang kurang baik. Dia talenta muda yang perlu berkembang. Proses itu pasti ada pasang surutnya. Kami akan membimbingnya dengan baik.”

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“Kami sudah memutuskan untuk memainkannya sekarang. Ini bukan hanya untuk satu pertandingan,” kata pelatih Feyenoord itu, dengan tegas menutup peluang Ernst untuk segera kembali menjadi kiper.

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Van Bronckhorst mengakui pesan itu sangat memukul Ernst. “Tentu dia tidak senang mendengar keputusan itu. Momen seperti ini sulit, juga bagi pelatih. Percakapan seperti ini sulit, apalagi ketika Anda melihat emosi para pemain. Ini keputusan berat, tetapi tetap harus diambil.”

“Saya bisa melihat bahwa dia sedang kesulitan. Pindah dari Jerman ke klub hebat ini tentu juga tidak mudah. Anda berusaha sebaik mungkin, memberikan segalanya. Lalu Anda mengalami periode yang kurang baik dan, di klub besar, Anda tahu situasinya bisa sangat keras. Di media, di stadion... Itu hal-hal yang belum pernah dia alami, tetapi kami harus terus mendukungnya.”

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Shaqueel van Persie juga akan tampil sebagai starter pada Selasa. Dia menggantikan Nacho Ferri, yang penampilannya juga mengecewakan. “Ya, Shaqueel... Ini hanya mengganti satu penyerang dengan penyerang lain,” kata Van Bronckhorst. “Kami punya banyak talenta bagus di klub dan sekarang kami harus memanfaatkan semuanya. Karena itu, kesempatan menjadi starter hari ini juga merupakan peluang bagus baginya.”

“Shaqueel tentu memainkan lebih sedikit pertandingan daripada yang kami inginkan karena kondisi fisiknya. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, Anda bisa melihat di lapangan latihan bahwa dia semakin kuat. Dia juga punya kualitas. Dia sudah mencetak banyak gol untuk kami, jadi kami berharap dia melakukannya lagi sekarang.”