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Tjark Ernst belum akan kembali menjaga gawang Feyenoord untuk sementara waktu. Giovanni van Bronckhorst menyampaikan hal itu di hadapan kamera Ziggo Sport jelang dimulainya laga Feyenoord kontra FC Porto. Pesan itu sangat memukul Ernst.

Ernst didatangkan dari Hertha BSC pada musim panas lalu dengan biaya transfer lima juta euro. Kiper berusia 23 tahun itu mengawali musim dengan sangat buruk bersama Feyenoord, sehingga Van Bronckhorst kini merasa tidak punya pilihan selain mencadangkan kiper utamanya. Untuk sementara, Florian Kastenmeier akan menjaga gawang.

“Saya melihat apa yang dibutuhkan tim saat ini. Karena itulah saya memilih Florian (Kastenmeier, redaksi). Dengan begitu, kami punya sedikit lebih banyak pengalaman di lini belakang, termasuk dalam memberi arahan dan mengatur pertahanan,” jelas Van Bronckhorst.

“Dia punya pengalaman yang tidak dimiliki Tjark (Ernst, redaksi). Dia sudah memainkan banyak pertandingan dalam situasi sulit. Jelas Tjark sedang melewati periode yang kurang baik. Dia talenta muda yang perlu berkembang. Proses itu tidak selalu mulus. Kami akan membimbingnya dengan baik.”

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“Kami memutuskan untuk memainkannya sekarang. Keputusan itu bukan hanya untuk satu pertandingan,” kata pelatih Feyenoord itu, seraya menegaskan bahwa Ernst tidak akan segera kembali menjaga gawang.

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Van Bronckhorst mengakui pesan tersebut sangat memukul Ernst. “Tentu saja dia tidak senang mendengar keputusan itu. Momen seperti ini sulit, juga bagi seorang pelatih. Percakapannya sulit, terlebih ketika Anda melihat emosi para pemain. Ini keputusan berat, tetapi harus diambil.”

“Saya bisa melihat bahwa dia sedang kesulitan. Pindah dari Jerman ke klub hebat ini tentu juga tidak mudah. Anda berusaha sebaik mungkin, memberikan segalanya. Lalu Anda mengalami periode yang kurang baik dan, di klub besar, Anda tahu situasinya bisa menjadi sangat berat. Di media, di stadion... Itu hal-hal yang belum pernah dia alami, tetapi kami harus terus mendukungnya.”

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Shaqueel van Persie juga akan tampil sejak awal pada Selasa. Ia menggantikan Nacho Ferri, yang juga tampil mengecewakan. “Ya, Shaqueel... Ini hanya pergantian seorang penyerang dengan penyerang lain,” kata Van Bronckhorst. “Kami punya banyak talenta bagus di klub dan sekarang kami harus memanfaatkan semua pemain. Karena itu, hari ini juga menjadi kesempatan bagus baginya untuk tampil sejak awal.”

“Shaqueel memang memainkan lebih sedikit pertandingan daripada yang kami inginkan karena kondisi fisiknya. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, Anda bisa melihat di lapangan latihan bahwa dia semakin kuat. Dia juga punya kualitas. Dia sudah mencetak banyak gol untuk kami, jadi kami berharap dia akan melakukannya lagi sekarang.”