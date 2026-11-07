Luciano Valente kembali tidak masuk skuad timnas Belanda untuk periode mendatang. Kapten Feyenoord itu sekali lagi tidak dipanggil Xavi.

Namun, hal itu tidak mengejutkan Giovanni van Bronckhorst, seperti yang disampaikannya dalam konferensi pers pada Jumat. "Tidak, saya tidak terkejut. Karena pada pemanggilan sebelumnya dia juga tidak masuk skuad. Dan menurut saya, skuad yang dipanggil Xavi masih hampir sama. Jadi, dalam hal itu saya tidak terkejut."

Sementara itu, rekan setimnya, Gjivai Zechiël, kembali mendapat panggilan. Gelandang muda berbakat itu menjalani debutnya bersama timnas Belanda di bawah arahan Xavi pada periode pertandingan internasional sebelumnya dan kini kembali mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya kepada pelatih timnas.

Apakah Zechiël lebih layak dipanggil daripada Valente? "Itu keputusan pelatih timnas," kata Van Bronckhorst. "Saya pikir Zechiël telah melewati periode yang luar biasa. Sekarang dia sedikit mengalami kesulitan. Namun, dia mendapat kepercayaan dari saya dan pelatih timnas."

"Saya pikir hal itu juga penting bagi para pemain. Itu juga satu-satunya cara agar pada akhirnya mereka bisa kembali memberikan kontribusi dan tampil baik. Jadi, dalam hal itu saya memahami mengapa Zechiël masuk skuad. Terlebih lagi, dia tampil sangat baik saat masuk sebagai pemain pengganti dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya. Tentu saja, itu juga menjadi pertimbangan bagi pelatih timnas."

Timnas Belanda akan memainkan dua pertandingan terakhir fase grup UEFA Nations League bulan ini. Pada Jumat, 13 November, Belanda akan menjamu Yunani, sebelum bertandang ke Jerman pada Senin, 16 November.

Belanda saat ini memimpin Grup B dengan jumlah poin yang sama seperti Yunani. Jerman berada tiga poin di belakang. Dua tim teratas akan melaju ke fase gugur yang dimainkan tahun depan.