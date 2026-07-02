Giovanni van Bronckhorst menyambut pemain yang sudah setahun tidak bertanding dalam sesi latihan Feyenoord

Thomas Beelen tampil di lapangan pada Kamis lalu dalam sesi latihan terbuka pertama Feyenoord untuk musim 2026/27. Bek berusia 25 tahun ini mengalami patah tulang kaki saat pramusim tahun lalu, namun akhir dari masa sulit tersebut perlahan mulai terlihat.

Beelen terpaksa absen sepanjang musim 2025/26, setelah mengalami patah tulang kaki pada 19 Juli tahun lalu saat pertandingan persahabatan melawan KAA Gent (kalah 1-2).

Anel Ahmedhodzic dan Leo Sauer juga kembali tampil di 1908 setelah lama absen akibat cedera. Keduanya absen pada fase akhir musim lalu.

Para pendukung yang hadir juga berkesempatan melihat sejumlah pemain baru: Mika Mármol, Charles Vanhoutte, Ilian Hadidi, dan Nacho Ferri.

Tidak semua pemain Feyenoord dapat mengikuti latihan kelompok pada hari Kamis, yang dipimpin oleh Giovanni van Bronckhorst yang telah kembali.

Jakub Moder menjalani program latihan individu di dalam ruangan dan karenanya tidak muncul di lapangan latihan.

Bart Nieuwkoop dan Gijs Smal juga tetap berada di dalam gedung dan tidak ikut serta dalam sesi latihan bersama skuad lainnya.

Feyenoord akan memainkan pertandingan persahabatan pertama musim ini pada Sabtu mendatang, pukul 14.30, sebagai tim tamu di kandang FC Dordrecht.