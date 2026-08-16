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Sam Vreeswijk

Diterjemahkan oleh

Giovanni van Bronckhorst mengubah starting XI Feyenoord di satu posisi untuk duel melawan Go Ahead Eagles

Feyenoord vs Go Ahead Eagles
Feyenoord
Go Ahead Eagles
Eredivisie

Giovanni van Bronckhorst telah mengumumkan susunan pemain Feyenoord untuk duel melawan Go Ahead Eagles. Pelatih klub Rotterdam itu mengubah starting XI-nya di satu posisi.

Sama seperti pekan lalu saat melawan Sparta Rotterdam (menang 0-1), rekrutan musim panas Tjark Ernst kembali berdiri di bawah mistar Feyenoord. Satu-satunya perubahan terjadi di lini belakang: Tsuyoshi Watanabe telah pulih dari cedera dan menggantikan Thijs Kraaijeveld di jantung pertahanan.

Watanabe mengalami cedera itu dalam laga uji coba melawan Atalanta. Setelah benturan keras, ia meninggalkan lapangan saat itu dengan rasa sakit pada tulang selangkanya. Karena itu, ia absen pada pertandingan melawan Sparta, tetapi kini pemain Jepang itu sudah cukup pulih.

Watanabe akan membentuk jantung pertahanan bersama Jeremiah St. Juste. Givairo Read (bek kanan) dan Mika Mármol (bek kiri) menjadi bek lainnya.

Lini tengah Feyenoord kembali diisi Charles Vanhoutte, Luciano Valente, dan Gjivai Zechiël. Lini depan juga tidak berubah, dengan Anis Hadj Moussa, Ayase Ueda, dan Gaoussou Diarra.

Eredivisie
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
Go Ahead Eagles crest
Go Ahead Eagles
GAE

Feyenoord dan Go Ahead akan kick-off pada Minggu malam pukul 14.30 di De Kuip. Ini menjadi laga kandang resmi pertama Feyenoord pada musim baru.

Klub Rotterdam itu membuka kampanye ini di Eredivisie VriendenLoterij dengan kemenangan 0-1 atas Sparta, lewat gol Valente. Go Ahead juga memenangi laga pembukanya: 4-1 melawan Willem II.

Susunan pemain Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Zechiël, Valente; Hadj Moussa, Ueda, Diarra.

Susunan pemain Go Ahead Eagles: Haug; Sampsted, Van Zwam, Kramer, James; Salah Rahmouni, Linthorst; Tengstedt, Suray, Edvardsen; Flataker.

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