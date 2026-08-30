Giovanni van Bronckhorst mengkritik pembelian jutaan Feyenoord setelah hasil imbang melawan ADO Den Haag

Feyenoord secara mengejutkan membuang poin saat menjamu tim promosi ADO Den Haag di De Kuip pada Minggu (2-2). Kiper Tjark Ernst kembali kebobolan dua gol dan khususnya pada gol 0-2 tampil kurang meyakinkan. Pelatih Giovanni van Bronckhorst mengkritik kiper Jerman berusia 23 tahun itu seusai laga.

Ernst didatangkan ke Rotterdam pada musim panas ini sebagai penerus kompatriotnya, Timon Wellenreuther. Sang penjaga gawang langsung mendapat tempat di starting XI Feyenoord, yang sudah dua kali kehilangan poin dalam tiga pertandingan pertama musim ini. Selain itu, klub Rotterdam itu juga kebobolan dua gol di setiap pertandingan, melawan Go Ahead Eagles (2-2), SC Cambuur (2-5), dan tentu saja ADO.

Usai pertandingan, Van Bronckhorst diminta oleh ESPN untuk memberikan penilaian terhadap Ernst, yang direkrut dari Hertha BSC dengan nilai hampir lima juta euro. "Tjark tentu adalah bagian dari tim," buka mantan bek kiri itu.

"Saya pikir kami juga harus lebih membantunya sebagai lini terakhir. Saat kami menguasai bola, tetapi tentu juga saat bertahan. Hari ini kami kebobolan dua gol, dan ya, itu memang sedikit datang begitu saja, tetapi tetap itu momen-momen ketika Anda harus tetap waspada. Bukan hanya Tjark, tetapi juga lini pertahanan."

"Kalau ada lemparan ke dalam dan sepuluh detik kemudian bola sudah masuk gawang, maka jelas itu tidak bagus," kata Van Bronckhorst. Pada gol pertama, yang dicetak Nigel Thomas, Ernst tidak bisa cukup cepat mengantisipasi tembakan yang berubah arah.

Pada gol 0-2 dari Sekou Sylla, Ernst tampak bergerak lambat ke sudut gawang. Feyenoord berjuang kembali ke dalam pertandingan dan menyamakan kedudukan lewat Ayase Ueda dan Anis Hadj Moussa, tetapi tidak bisa mencegah kehilangan poin yang memalukan.

Van Bronckhorst kemudian ditanya apakah Feyenoord masih akan memperkuat skuad sebelum bursa transfer ditutup. "Saya pikir kami harus menunggu satu hari ke depan. Dévy (direktur teknis Rigaux, red.) sedang bekerja dan saya berharap sesuatu bisa terjadi."

"Tapi ya, itu juga tergantung klub untuk melihat apakah mendatangkan pemain memungkinkan secara finansial. Itu bukan urusan saya." Van Bronckhorst juga menyinggung Jeremiah St. Juste, yang mengalami masalah saat pemanasan dan digantikan rekrutan anyar Javi López.

"St. Juste tidak benar-benar merasa enak dan saat pemanasan dia mengatakan bahwa dirinya tidak fit, merasa kosong. Maka wajar Anda tidak bisa memulainya sejak awal," ujar Gio, yang kemudian menarik Mika Mármol ke tengah untuk membuka ruang di sisi kiri bagi López.



