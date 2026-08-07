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Sam Vreeswijk

Diterjemahkan oleh

Giovanni van Bronckhorst membawa kabar buruk: pemain yang diproyeksikan jadi andalan starter absen pada awal musim Feyenoord

Feyenoord
Sparta Rotterdam vs Feyenoord
Sparta Rotterdam
Eredivisie
G. van Bronckhorst
G. Diarra
T. Watanabe

Feyenoord harus kembali tanpa Tsuyoshi Watanabe saat menghadapi Sparta Rotterdam pada Minggu. Bek asal Jepang itu mengalami cedera pekan lalu dalam laga uji coba dan belum pulih tepat waktu, seperti disampaikan Giovanni van Bronckhorst pada Jumat.

"Pertandingan melawan Sparta datang sedikit terlalu cepat," kata Van Bronckhorst tentang Watanabe dalam konferensi persnya. "Dia menjalani pekan yang baik dan rasa sakitnya berkurang setiap hari. Hanya saja pertandingan hari Minggu datang terlalu cepat."

Namun, sang pelatih juga membawa kabar baik: pemain sayap Gaoussou Diarra sudah cukup bugar untuk kembali bermain pada Minggu.

Watanabe mengalami cedera pada menit keempat dalam laga uji coba melawan Atalanta, Minggu lalu, setelah menerima benturan keras dari Nikola Krstovic.

Pada akhirnya bek tengah itu tidak bisa melanjutkan pertandingan, dan tampaknya ia mengalami masalah pada tulang selangkanya. Ia kemudian digantikan oleh Thijs Kraaijeveld.

Eredivisie
Sparta Rotterdam crest
Sparta Rotterdam
SPA
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY

Watanabe musim panas ini masih memperkuat Jepang di Piala Dunia. Ia bermain dalam laga fase grup melawan Belanda dan Swedia, sedangkan saat menghadapi Tunisia dan Brasil ia duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan.

Itu menjadi laga uji coba terakhir Feyenoord menjelang musim baru. Pada Minggu pukul 12.15, klub Rotterdam itu akan memainkan pertandingan pertama mereka di Eredivisie VriendenLoterij, dengan bertandang ke markas Sparta Rotterdam.

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