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Giovanni van Bronckhorst merasa Feyenoord pantas mendapat lebih dari hasil imbang 1-1 melawan Ajax pada Minggu sore. Pelatih klub asal Rotterdam itu menilai timnya bermain lebih baik.

“Yang paling terasa tentu saja kami gagal memenangi pertandingan meski bermain bagus,” kata Van Bronckhorst kepada ESPN. “Lima menit pertama berjalan sulit, tetapi setelah itu kami semakin baik. Kami mendominasi dan punya peluang-peluang bagus.”

“Sayang kami tidak mencetak gol kedua, tetapi saya tidak bisa menyalahkan para pemain. Mereka terus berusaha, bekerja keras, memenangi duel, bermain dengan tempo tinggi… Itu tidak menghasilkan kemenangan, tetapi saya puas dengan penampilan kami di lapangan hari ini.”

Nacho Ferri gagal mengeksekusi penalti krusial untuk Feyenoord. Namun, seperti Luciano Valente , Van Bronckhorst tidak menyesali keputusan menunjuk pemain asal Spanyol itu sebagai eksekutor. “Dia yang pertama dalam daftar dan pada akhirnya dia sendiri yang memutuskan apakah ingin mengambilnya atau tidak. Sebagai pemain, dia bisa merasakannya dan tentu saja keputusan itu ada di tangannya. Keputusan itu ternyata tidak membuahkan hasil.”

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Van Bronckhorst kemudian ditanya apakah ia juga kesal karena Yves Bissouma tidak menerima kartu kuning kedua. Gelandang itu berkali-kali bermain di ambang batas pada babak kedua, bahkan melewatinya, tetapi tidak dihukum oleh wasit Allard Lindhout.

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“Tentu saja saya kesal soal itu,” jawab pelatih Feyenoord tersebut sambil menonton ulang tayangan pelanggaran Bissouma terhadap Oussama Targhalline.

“Itu salah satu momen dalam pertandingan ketika wasit bisa memberikan kartu. Bagi saya, ini jelas kartu kuning. Saya tidak mengerti,” kata Van Bronckhorst, yang kemudian menyoroti keputusan Lindhout.

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“Pada akhirnya, ini tentu momen-momen krusial. Kalau pemain bisa terus melakukan pelanggaran seperti ini dan wasit tidak memberikan kartu kuning… Jika sebuah tim harus bermain dengan sepuluh orang dalam laga besar seperti ini, perbedaannya sangat besar.”

“Tentu kami kecewa karena tidak menang hari ini, tetapi inilah cara kami harus melangkah maju,” tutup Van Bronckhorst dengan nada positif. “Melihat penampilan kami hari ini dan Selasa lalu… Ya, menurut saya kemenangan sudah dekat.”