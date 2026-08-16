Feyenoord menjalani Minggu yang buruk setelah menyia-nyiakan keunggulan 2-0 melawan Go Ahead Eagles (2-2). Pelatih Giovanni van Bronckhorst dalam konferensi pers ditanya antara lain soal Shaqueel van Persie, yang baru masuk tiga menit sebelum waktu normal berakhir.

Feyenoord sempat terlihat akan menjalani sore yang sempurna pada Minggu setelah gol-gol di babak pertama dari Gjivai Zechiël dan Ayase Ueda. Setelah jeda, tim Rotterdam itu runtuh dan Go Ahead menyamakan kedudukan lewat Søren Tengstedt dan Stefán Ingi Sigurdarson.

Van Persie masuk pada menit ke-87, tujuh menit setelah gol penyeimbang, menggantikan Luciano Valente. Van Bronckhorst sebelumnya memasukkan Sem Steijn dan Gonçalo Borges pada babak kedua sebagai tambahan kekuatan di lini serang.

"Shaqueel van Persie adalah talenta besar," kata Van Bronckhorst tentang Van Persie yang berusia 19 tahun. "Itu dia tunjukkan setiap pekan tentu saja. Pekan lalu juga." Van Persie pekan lalu masuk delapan menit sebelum waktu normal berakhir saat menghadapi Sparta Rotterdam.

"Hanya saja, Shaqueel belum punya dasar fisik seperti yang dimiliki pemain lain, karena tentu saja dia sedikit bermain dalam tiga, empat tahun terakhir." Van Persie beberapa kali bergelut dengan cedera dalam beberapa tahun terakhir. Pada Januari lalu, misalnya, ia mengalami cedera lutut parah.

Pada pertengahan Mei, Van Persie menjalani comeback-nya dalam persiapan pramusim. Van Bronckhorst lalu ditanya apakah 'Van Persie juga tidak bisa bermain selama dua puluh menit'. "Itu bisa saja," jawab sang pelatih. "Hanya saja pilihan hari ini berbeda."

"Tetapi itu, ya, adalah pilihan-pilihan yang Anda buat selama pertandingan. Namun bahwa Shaqueel maksimal bisa bermain setengah jam, itu jelas bagi saya, dan juga baginya," kata Van Bronckhorst, yang menegaskan bahwa ia hanya melihat Van Persie sebagai seorang penyerang tengah.

Lalu Valentijn Driessen menimpali: "Apakah dia lebih buruk lagi daripada Borges?" Van Bronckhorst: "Ya, saya tidak tahu, Valentijn. Tentu saja... Dia belum pernah bermain sebagai sayap kiri, jadi saya tidak tahu," pungkas sang pelatih.