Gelandang Feyenoord Jakub Moder semakin dekat dengan menit bermain pertamanya musim ini. Pemain asal Polandia itu nyaris pulih sepenuhnya dari cedera lutut parahnya dan berlatih bersama skuad sepanjang pekan. Giovanni van Bronckhorst senang dengan comeback-nya yang kian dekat.

Moder mengalami cedera lutut parah pada 12 April tahun ini saat melawan NEC. Setelah menjalani periode rehabilitasi yang panjang, ia kembali bergabung dengan skuad pada awal Oktober dan kini semakin dekat dengan comeback-nya.

"Jakub berlatih penuh pekan ini," kata Van Bronckhorst pada konferensi pers Jumat menjelang laga kandang melawan AZ pada Sabtu malam. "Saya berharap dia bisa mendapatkan menit bermain dalam beberapa pekan ke depan. Itu tentu hal-hal yang positif."

Van Bronckhorst menyatakan bahwa Moder memiliki prospek yang cukup untuk mendapatkan waktu bermain, dan karena itu juga tidak boleh pergi darinya meski ada ketertarikan yang disebut-sebut dari Lech Poznan. "Tidak, tidak dari saya. Dia pemain yang bagus, fisik yang kuat, dan tahu bagaimana permainan harus dimainkan."

Pertandingan berikutnya FEY Eredivisie 12.45 AZ

"Ketika saya melihatnya beraksi di lapangan, dia adalah pemain yang menurut saya benar-benar boleh tetap di sini. Dia pemain dengan kualitas dan potensi, dan sekarang terserah dia untuk kembali bugar. Terutama dalam periode yang akan datang sekarang, Anda ingin memiliki sebanyak mungkin pemain yang tersedia. Saya berharap Jakub menjadi salah satunya."

Feyenoord menanti rangkaian laga yang menantang hingga jeda internasional berikutnya pada November, karena setelah pertandingan melawan AZ, Feyenoord akan menghadapi Como (kandang), Telstar (tandang), Real Betis (tandang), PSV (tandang), Fortuna Sittard (kandang), Inter (kandang), dan sc Heerenveen (tandang).

Selain Moder, Van Bronckhorst juga menyampaikan kabar baik soal Gijs Smal. Pemain berkaki kiri itu sudah menepi sejak awal Juli karena cedera pergelangan kaki, tetapi ia juga tampaknya akan segera melakukan comeback. "Gijs Smal belum berlatih bersama tim, tetapi sudah sangat dekat ke arah sana," ujar Gio.