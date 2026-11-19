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Eksekutif Juventus Giorgio Chiellini mengungkapkan bahwa penyerang yang cedera, Kenan Yildiz, akhirnya kembali berlatih menggunakan bola dalam proses pemulihan dari patah tulang kaki. Pemain timnas Turki itu absen sejak Agustus, dan para suporter masih harus bersabar sebelum ia kembali bermain.

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Juventus mendapat kabar baik soal kebugaran pemain

Yildiz mengambil langkah besar dalam pemulihannya dari cedera kaki yang parah. Pemain timnas Turki itu akhirnya kembali berlatih menggunakan bola setelah menjalani masa pemulihan yang panjang dan membuatnya frustrasi. Penyerang berbakat itu sama sekali belum bermain untuk klub Italia tersebut sejak Agustus.

Ia mengalami patah tulang metatarsal kelima di kaki kirinya pada penampilan pertamanya di Serie A musim ini, dalam kemenangan tipis 1-0 di kandang Frosinone . Cedera tersebut memaksa pemain muda itu segera menjalani operasi untuk mengatasinya. Akibatnya, Juventus harus melewati sebagian besar pertandingan di kompetisi domestik dan Eropa tanpa salah satu talenta menyerang paling menjanjikan mereka.

Chiellini minta suporter bersabar menanti comeback

Mantan bek yang kini menjadi eksekutif Juve, Chiellini, memberikan kabar penting mengenai kondisi medis sang pemain saat berbicara dalam acara klub suporter di Belgia pada Rabu. Bek tengah legendaris itu memastikan bahwa perkembangan sang penyerang di lapangan latihan berjalan positif. Namun, Chiellini juga segera meredam ekspektasi soal kemungkinan ia langsung kembali bertanding dan meminta para suporter bersabar.

"Kenan sedang dalam pemulihan," kata Chiellini kepada media, seperti dikutip Gianluca Di Marzio. "Ia sudah kembali berlatih menggunakan bola, tetapi masih membutuhkan waktu. Ia adalah pemain yang bisa membantu kami meningkatkan kualitas permainan."

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Absen dalam sejumlah laga penting klub

Absennya Yildiz dalam waktu lama sangat memengaruhi kiprahnya bersama klub dan tim nasional sepanjang musim gugur. Sejak mengalami patah tulang metatarsal pada Agustus, Yildiz telah melewatkan total 20 pertandingan bersama Juventus dan Turki.

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Di kompetisi domestik, penyerang itu tidak dapat dipilih untuk sepuluh pertandingan Serie A. Ia juga harus menyaksikan empat laga penting Liga Europa yang dijalani klubnya dari pinggir lapangan. Turki pun merasakan dampak ketidakhadirannya di panggung internasional selama jadwal padat pada musim gugur. Pemain muda itu tidak dapat tampil dalam keenam pertandingan fase grup Liga Negara UEFA yang baru-baru ini dijalani Turki.

Menargetkan comeback pada musim dingin

Laporan medis awal setelah operasi kakinya yang sukses menunjukkan masa pemulihan sekitar dua hingga tiga bulan. Setelah Yildiz kembali berlatih menggunakan bola, tim medis Juve akan memantau dengan cermat respons fisiknya terhadap peningkatan beban latihan dalam beberapa pekan mendatang.

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Kabar terbaru menunjukkan bahwa Yildiz berupaya keras untuk kembali memperkuat tim utama pada Desember. Comeback sebelum jeda musim dingin akan memberi dorongan taktis yang besar bagi skuad menjelang jadwal pertandingan padat di Italia.

Namun, jajaran petinggi klub tentu tidak akan mengambil risiko yang tidak perlu terhadap kebugarannya dalam jangka panjang. Jika proses pemulihannya mengalami sedikit penundaan, penyerang itu mungkin harus menunggu hingga tahun baru untuk akhirnya kembali bermain seperti yang telah lama dinantikan.