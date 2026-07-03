Gila: Tersangka (20) ditangkap atas dugaan percobaan pembunuhan setelah insiden di Belanda - Maroko

Berbagai media Belanda melaporkan bahwa seorang tersangka berusia 20 tahun telah ditangkap atas dugaan percobaan pembunuhan dengan menggunakan gembok rantai. Insiden tersebut terjadi pada Selasa pagi, sekitar waktu pertandingan Piala Dunia antara Belanda dan Maroko.

Berbagai rekaman dari Amsterdam beredar di media sosial. Dalam video-video tersebut terlihat seorang pendukung timnas Belanda diserang di jalanan menggunakan gembok rantai. Saat ini, beberapa tersangka telah ditangkap oleh polisi, antara lain atas dugaan percobaan pembunuhan.

Setelah pertandingan Piala Dunia tersebut, kedua kelompok pendukung saling berhadapan di Van Woustraat, Amsterdam. Para saksi mata merekam bagaimana para pendukung Maroko mengendarai skuter sambil membunyikan klakson di sepanjang jalan. Situasi menjadi ricuh ketika sebuah skuter nyaris menabrak seorang pejalan kaki.

Pria berkaus oranye itu merespons dengan gerakan menendang ke arah skuter tersebut. Pengemudi skuter berhasil menghindar dari tendangan itu, tetapi akibatnya hampir bertabrakan dengan taksi, yang juga harus berbelok mendadak. Selanjutnya, dua pendukung Maroko yang mengendarai skuter lain bertabrakan dengan pria tersebut.

Tak lama sebelum insiden penganiayaan tersebut, dilaporkan juga terjadi pencurian ponsel. Tersangka yang memukul pria berkaus oranye dengan gembok rantai diduga terlibat dalam insiden tersebut. Dalam rekaman video, tampak bahwa penggemar yang dianiaya itu membantu pendukung yang dirampok untuk mengambil kembali ponselnya, setelah itu ia dipukul dengan gembok rantai.

Seorang juru bicara kepolisian mengatakan kepada De Telegraaf pada hari Jumat bahwa polisi telah melihat rekaman tersebut dan sedang menyelidiki insiden-insiden tersebut. Pria berusia 20 tahun asal Amsterdam itu telah ditahan dan diduga melakukan percobaan pembunuhan dengan gembok rantai sepeda, terlibat dalam perampokan, serta terlibat dalam kasus penganiayaan lain yang terjadi sekitar pukul 11.00 di Van Ostadestraat.

Polisi masih mencari beberapa tersangka lainnya. Dilaporkan juga ada tersangka kedua yang terlibat dalam penganiayaan dengan gembok rantai tersebut. Selain itu, polisi sedang mencari tiga pemuda terkait perampokan dengan kekerasan tersebut. Pihak berwenang Amsterdam menyampaikan kepada surat kabar tersebut bahwa motif di balik insiden-insiden kekerasan tersebut masih belum jelas. Belum diketahui pula apakah insiden-insiden tersebut saling terkait.