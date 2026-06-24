Gila: negara ini justru diuntungkan oleh kekalahan dalam pertandingan terakhir fase grup di Piala Dunia

Sebuah skenario aneh mengancam pasar taruhan di Piala Dunia. Dalam pertandingan terakhir fase grup antara Aljazair dan Austria, kemungkinan besar akan terjadi situasi di mana kedua negara tersebut justru memiliki kepentingan untuk tidak menang. Bahkan, bagi Austria, kekalahan tipis saat ini tampaknya lebih menguntungkan daripada hasil imbang atau kemenangan.

Setelah dua putaran pertandingan, Argentina sudah dipastikan menduduki posisi pertama di Grup J. Tim asal Amerika Selatan ini mengoleksi enam poin dan, berkat hasil head-to-head, tidak mungkin lagi disalip oleh Austria dan Aljazair, yang sama-sama mengoleksi tiga poin. Yordania kalah dalam dua pertandingan pertamanya dan sudah tersingkir.

Dengan demikian, sudah pasti bahwa Austria dan Aljazair akan saling menentukan siapa yang akan finis di posisi kedua dan ketiga. Posisi keempat sudah tidak mungkin lagi bagi kedua negara tersebut. Pasalnya, kedua tim telah mengalahkan Yordania, sehingga jika perolehan poin akhir sama, mereka tetap akan berada di atas tim Asia tersebut berkat hasil head-to-head.

Hal ini menimbulkan paradoks yang menarik. Peringkat kedua Grup J kemungkinan besar akan menghadapi Spanyol, favorit Piala Dunia, di babak gugur, sementara peringkat ketiga Grup J akan berhadapan dengan juara grup lain yang secara teori lebih lemah.

Bagi Aljazair, perhitungannya sederhana: kemenangan akan mengantarkan mereka ke posisi kedua dan berarti akan berhadapan dengan juara grup yang berisi Spanyol. Sebaliknya, hasil imbang atau kekalahan justru bisa mengantarkan mereka ke posisi ketiga yang lebih menarik.

Bagi Austria, situasinya bahkan lebih mencolok. Tim asuhan pelatih kepala Ralf Rangnick saat ini berada di posisi kedua berdasarkan selisih gol dan harus kalah agar dipastikan finis di belakang Aljazair dan turun ke posisi ketiga.

Akibatnya, kedua negara ini mungkin mengejar tujuan yang sama. Di mana biasanya dua tim bersaing untuk meraih peringkat setinggi mungkin, di Kansas City justru terancam terjadi hal sebaliknya. Motivasi untuk memenangkan pertandingan terbatas, sementara hasil yang kurang menguntungkan justru bisa memberikan posisi awal yang lebih baik untuk babak gugur.

Karena putaran terakhir di Grup J baru akan dimulai setelah semua grup lainnya selesai bertanding, skenario ini akan sangat jelas bagi Aljazair dan Austria sejak awal.

Florian Ederer, profesor ekonomi di Boston University dan pendukung setia Austria, telah menyoroti dinamika aneh yang bisa muncul akibat hal tersebut. Kepada The Times, Ederer mengatakan: “Anda bisa menghadapi situasi di mana lebih baik bagi kedua tim untuk tidak memenangkan pertandingan terakhir itu.” Di X, Ederer langsung membuat perbandingan historis. “Perhatikan: ini akan menjadi ‘Aib Kansas City’!”

Dengan itu, sang profesor merujuk pada ‘Aib Gijón’ yang terkenal dari Piala Dunia 1982: Jerman Barat dan Austria saat itu sudah tahu sebelumnya bahwa kedua negara akan lolos jika Jerman Barat memenangkan pertandingan head-to-head dengan selisih minimal atas Austria. Jerman Barat segera unggul 1-0 di awal pertandingan berkat gol dari Horst Hrubesch. Yang terjadi setelah gol Jerman itu adalah permainan mengoper bola yang berlarut-larut dan tanpa malu-malu di sekitar lingkaran tengah.

Setelah pertandingan, Aljazair mengajukan protes kepada FIFA namun tidak berhasil, namun pertandingan tersebut membuat federasi sepak bola dunia memutuskan bahwa pertandingan terakhir fase grup harus dimainkan pada hari dan waktu yang sama mulai saat itu.