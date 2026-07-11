Gila: "Ke Milan karena ini salah satu tim terkuat di dunia, karena sejarahnya dan visi sang pelatih"

Mario Gila, yang kemarin menandatangani kontrak hingga tahun 2031 bersama Milan, memberikan wawancara kepada saluran resmi klub Rossoneri: "Saya memilih Milan karena ini adalah salah satu tim terkuat di dunia; sejarah yang dimilikinya dan segala hal di sekitarnya adalah apa yang saya butuhkan untuk mencapai level tertentu. Kita bisa mencapai banyak hal hebat, ada banyak target, dan saya berjanji akan membantu tim dengan memberikan segalanya. Ini adalah tantangan yang luar biasa bagi saya. Ide-ide sang pelatih dan segala hal tentang Milan telah membuat saya memilih ‘Il Diavolo’.”





“Saya sangat bersemangat bisa bergabung dengan klub besar ini. Beberapa hari terakhir ini penuh dengan emosi positif, saya sangat bahagia. Perasaan saya positif, saya yakin akan cocok dengan rekan-rekan setim; saya adalah orang yang bisa beradaptasi di mana saja.”





“Saya sangat penasaran ingin melihat Milanello; para suporter akan hadir pada hari Senin. Saya tidak sabar untuk bertemu pelatih dan melihat cara kerjanya. Saya sangat ingin berada di Milanello.”