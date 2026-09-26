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Iraq 2026Getty Images
Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

Gila hingga akhir: Irak mengejutkan Kuwait dengan tembakan roket di menit ke-99

Kuwait vs Iraq
Kuwait
Iraq
Gulf Cup
Kuwait
Irak

Kemenangan dramatis Irak atas Kuwait

Timnas Irak memastikan kemenangan dalam laga puncak yang dinanti-nantikan melawan Kuwait dengan skor (3-2), dalam pertandingan penuh drama yang berlangsung di Stadion Pangeran Abdullah Al-Faisal pada Sabtu hari ini, dalam laga jornada kedua ajang Piala Teluk Arab "Khaleeji 27"; sekaligus secara resmi memastikan tersingkirnya "Sang Biru" dari babak pertama turnamen.

Babak kedua diwarnai kegilaan sepak bola; Irak membuka keunggulan pada menit ke-52 melalui Zidane Iqbal usai menyambut umpan dari Ali Jasim di dalam kotak penalti dengan sepakan keras yang bersarang di gawang.

Timnas Kuwait berhasil menyamakan kedudukan lewat Yousef Nasser dari titik penalti pada menit ke-74 yang dieksekusi dengan sepakan ke tengah gawang, sebelum Saif Rashid membawa Irak kembali unggul dengan gol kedua melalui sentuhan tumit yang indah pada menit ke-83.

Meski Yousef Nasser berhasil kembali menyamakan skor untuk Kuwait pada menit ke-90 dengan menyambut umpan silang yang matang, Karrar Nabeel merebut gol kemenangan Irak yang dramatis pada menit kesembilan masa tambahan waktu dengan tembakan geledek tak terbendung dari garis kotak penalti.

Sebelumnya, Timnas Kuwait mengawali turnamen dengan kekalahan dari Arab Saudi dengan skor tanpa balas, sementara Irak bermain imbang pada jornada pertama melawan Oman. Kini seluruh perhatian tertuju pada penutup laga fase grup pada 29 September ini; Timnas Irak akan menjalani laga yang dinanti melawan tuan rumah turnamen, Timnas Arab Saudi, sedangkan Timnas Kuwait akan berhadapan dengan Oman.

Perlu dicatat bahwa Timnas Kuwait bertengger di puncak sebagai tim tersukses dengan gelar Piala Teluk Arab dengan raihan 10 gelar yang terakhir pada tahun 2010, sementara Timnas Irak berada di posisi kedua dengan 4 gelar yang terakhir pada edisi lalu tahun 2023.

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