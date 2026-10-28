Malam gila bagi gol bunuh diri dan comeback pada pekan kesembilan Serie A. Di Venesia, Inter tak membutuhkan para penyerangnya karena lini belakang tuan rumah justru menghadiahi mereka kemenangan aneh 2-0 lewat dua gol bunuh diri dalam dua menit. Sementara di Milan, dwigol Fode Fikayo berubah menjadi mimpi buruk setelah Bologna membalikkan ketertinggalan menjadi kemenangan telak 4-2 lewat gol bunuh diri mematikan dan dwigol hanya dalam 60 detik.

Dengan hasil ini, Inter memuncaki klasemen Calcio dengan 25 poin, sementara Milan melorot ke peringkat kelima dengan 18 poin.

Hadiah Mematikan Beri Inter Kemenangan Aneh!

Inter Milan meraih kemenangan aneh dan menegangkan di kandang lawan atas Venesia dengan skor 2-0. Meski Inter mendominasi jalannya pertandingan, keputusan baru datang hingga menit-menit akhir, dan hadir dengan nuansa komedi kelam dari lini belakang Venesia.

Inter membuka keunggulan pada menit ke-80 lewat gol bunuh diri yang dicetak bek Venesia, Matias Moreno, ke gawangnya sendiri secara tidak sengaja.

Hanya berselang dua menit, skenario serupa terulang kembali, saat rekan setimnya, Ridwan Helhal, menambah gol kedua untuk Inter lewat gol bunuh diri lainnya ke gawang timnya sendiri pada menit ke-82.

Venesia berusaha memperbaiki keadaan, tetapi waktu tak berpihak pada tuan rumah, sehingga Inter keluar dengan tiga poin berharga berkat hadiah cuma-cuma dari lini belakang lawan, dalam kemenangan paling aneh musim ini di Calcio.

Comeback Gila: 60 Detik yang Membalikkan Segalanya

Dalam pertandingan dramatis yang tak masuk akal, Bologna membalikkan keadaan atas tuan rumah Milan dan mengubah ketertinggalan 2-1 menjadi kemenangan menegangkan dengan skor 3-2.

Pertandingan dimulai dengan kejutan dini, saat Bologna membuka keunggulan lewat Samuel Mbangula pada menit ke-8 setelah umpan dari Nadir Zortea (0-1).

Milan membalas dengan kuat melalui bintangnya, Fode Fikayo, yang menyamakan kedudukan pada menit ke-14, sebelum pemain yang sama kembali menambah gol kedua pada menit ke-27 setelah masuknya Fikayo Tomori, memberi Rossoneri peluang untuk mengakhiri babak pertama dengan keunggulan.

Pada babak kedua, pertandingan berbalik seketika dalam satu menit yang gila. Pada menit ke-61, bek Milan, Davide Bartesaghi, mencetak gol bunuh diri ke gawang timnya sendiri secara tidak sengaja, menghadiahi Bologna gol penyeimbang.

Milan tak sempat menarik napas, sampai pukulan telak datang pada menit ke-62, ketika Samuel Mbangula kembali mencatatkan dwigol pribadinya setelah umpan dari Juan Miranda, dan memberi Bologna keunggulan.

Meski Milan berusaha mati-matian untuk bangkit pada menit-menit tersisa, tim gagal memecahkan kode pertahanan Bologna, sehingga menelan kekalahan mengejutkan di kandang sendiri, dan menyia-nyiakan keunggulan dwigol Fikayo, sementara Bologna meraih comeback yang akan terus membekas dalam ingatan.

Peluru penghabisan dan gol keempat Bologna datang pada menit ke-86, ketika Samuel Mbangula yang tampil gemilang mengukir hat-trick bersejarah, setelah umpan matang nan sempurna dari rekannya, Jens Odgaard, mengakhiri harapan Milan untuk bangkit dan mengubah comeback menjadi pesta gol di San Siro.



