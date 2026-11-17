Bagikan Ikuti GOAL di Google

Gigi Cagni berbicara tentang kondisi Juventus: "Saya melihat kebingungan di klub, dari semua pihak, termasuk pelatih. Saya melihat hal-hal yang dilakukan Spalletti, pilihan-pilihan yang sulit saya pahami. Dia beberapa kali menempatkan Koopmeiners sebagai bek sayap. Selain itu, dia tidak punya penyerang tengah".

Iklan

Gigi Cagni, kelahiran 1950 dan sesepuh pelatih Italia, dalam wawancara dengan TMW, secara khusus membahas Juventus: "Juve harus membenahi diri. Kesan saya, ada kebingungan; situasinya tidak jelas. Saya melihat kebingungan di klub, dari semua pihak, termasuk pelatih. Saya melihat hal-hal yang dilakukan Spalletti, pilihan-pilihan yang sulit saya pahami. Dia beberapa kali menempatkan Koopmeiners sebagai bek sayap. Eksperimen-eksperimen itu pasti punya alasan, tetapi saya tidak bisa memahaminya. Selain itu, dia tidak punya penyerang tengah dan ada pemain-pemain yang tidak tampil maksimal".

Cagni kemudian mengomentari pernyataan Antonio Cassano, yang menyebut para pemain Italia "buruk": "Buruk dalam hal apa? Jika yang dia maksud adalah kemampuan teknik dan dia membandingkan mereka dengan dirinya sendiri, wajar jika dia menganggap pemain lain buruk. Kita pernah melihat pemain-pemain hebat, kita pernah memenangi Piala Dunia dengan menghadapi tim-tim besar lainnya. Para pemain saat ini tidak buruk; itu istilah yang tidak pantas. Kualitas mereka memang tidak luar biasa, itulah kenyataannya. Menurut saya, salah satu masalah paling serius saat ini adalah para pemain tidak punya karakter. Jika tidak punya karakter, sulit melakukan hal-hal penting. Selain itu, kamu harus punya kualitas teknik dan fisik, yang tetap kita miliki. Saya tidak bisa terus mendengar selama berminggu-minggu bahwa kita terlalu banyak bermain sehingga tidak bisa berlari. Sejauh ini mereka baru memainkan 15-16 pertandingan resmi, sudah kesulitan sekarang? Apa yang sedang kita bicarakan? Saat ini para pemain tidak berkorban sebesar dulu. Mereka harus menjadi profesional yang sungguh-sungguh".

Terakhir, seperti dilansir TuttoJuve.com: "Conte tidak memberikan jadwal sepekan. Setiap hari, dia memberi tahu jadwal untuk hari itu, dan terkadang jadwal itu pun berubah. Dan dia menang. Mengapa dia melakukan itu? Karena dia tahu, jika jadwal sepekan diberikan, para pemain akan membuat rencana dengan istri, pacar, dan teman-teman mereka. Yang paling utama, mereka harus beristirahat. Mereka profesional; kamu tahu bahwa kondisi fisik dan mental yang optimal diperlukan agar bisa tampil maksimal. Jika fisik dan mentalmu tidak siap, taktik tidak akan berguna. Jika kamu tidak sanggup, kamu akan kalah dari siapa pun. Aspek fisik dan mental harus dilatih terlebih dahulu, dan latihan berat serta istirahat menjadi penentu".

Cagni, kelahiran 1950, terakhir kali melatih pada 2017 saat menangani Brescia.