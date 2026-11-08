Legenda Manchester United, Ryan Giggs, menyampaikan pesan peringatan kepada talenta muda J.J. Gabriel yang berusia 16 tahun, yang tengah bersiap meninggalkan klub Inggris tersebut untuk bergabung dengan Real Madrid.

Giggs, yang telah bermain 963 pertandingan dengan kostum Manchester United dan meraih 34 gelar besar bersama klub tersebut, berbicara mengenai masa depan sang pemain saat tampil di kanal YouTube mantan rekan setimnya, Rio Ferdinand, dengan mengatakan: "Sejauh ini semuanya berjalan dengan baik dalam kariernya (Gabriel), jadi mengapa harus merusaknya? Kamu sudah berada di jalur yang benar."

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Pemain asal Wales itu menambahkan: "Saya berlatih pada usia 15 tahun, dan baru bermain bersama tim utama dua tahun kemudian, jadi kamu harus memiliki kesabaran yang sepertinya tidak dimiliki orang-orang saat ini. Percaya atau tidak, sepak bola bersama tim utama di Manchester United benar-benar berbeda dengan bermain bersama tim muda, atau bahkan dalam pertandingan persiapan."

Ia melanjutkan: "Kamu mungkin tampil bagus di pertandingan pertama, tetapi kamu harus melakukannya sepanjang 40 atau 50 pertandingan dalam satu musim. Kamu akan menghadapi cedera, penurunan performa, dan hasil buruk, jadi kamu harus sabar. Jika kamu berada di jalur yang benar, tunggulah waktumu seberapa pun bagusnya dirimu."

Giggs mencontohkan pengalaman Max Dowman, talenta muda Arsenal, sebagai teladan yang patut diikuti, dengan mengatakan: "Max Dowman luar biasa, tetapi saat ini ia tidak bermain bersama Arsenal. Saya yakin ia sedang menunggu waktunya, dan saya yakin ia merasa tidak sabar, tetapi ia tidak memberontak. Ia tahu bahwa dua tahun lagi mungkin ia akan menjadi pemain inti di Arsenal."

Gabriel saat ini semakin dekat untuk mengumumkan bergabung secara resmi dengan Real Madrid, dengan nilai sekitar 15 juta euro, menurut laporan media.