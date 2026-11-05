Gianpietro Marchetti, mantan pemain Atalanta, Juventus, dan timnas Italia, meninggal dunia pada usia 78 tahun. Ia juga sukses sebagai pengurus klub, pernah menjabat sebagai direktur olahraga Piacenza yang pada pertengahan 1990-an untuk pertama kalinya mencapai Serie A bersama presiden Leonardo Garilli dan pelatih Gigi Cagni.

PERJALANAN HIDUP - Semasa bermain, Marchetti berposisi sebagai bek kiri, bek tengah, dan juga gelandang bertahan. Ia meraih dua gelar Serie A bersama Juventus dan mencatatkan lima penampilan bersama timnas Italia. Pada 1980-an, Marchetti memulai karier sebagai pengurus klub di Triestina. Pada 1988, ia bergabung dengan Piacenza milik Garilli dan menjadi sosok kunci dalam membangun tim yang tak terlupakan, yang menanjak dari Serie C ke Serie A. Ia bertahan di Piacenza, yang kemudian menunjuk Walter Novellino sebagai pelatih, hingga 2001, dengan catatan empat kali promosi (satu ke Serie B, tiga ke Serie A) dan enam musim di kasta tertinggi.