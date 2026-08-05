Menurut The Times, Gianni Infantino telah menawarkan kepada Maroko untuk menggelar final Piala Dunia 2030 di Casablanca. Negara penyelenggara lainnya, Spanyol dan Portugal, akan gigit jari.

Sebagai imbalan atas final tersebut, Infantino disebut meminta dukungan federasi Maroko dalam krisis yang sedang berlangsung di tubuh FIFA. Menurut The Times, ia mengincar pernyataan dukungan tertulis dari federasi itu.

Infantino sudah cukup lama berada di bawah tekanan besar. Rencana sang petinggi untuk memberi investor swasta kepemilikan di turnamen-turnamen terbesar FIFA gagal total dan bisa membuatnya kehilangan jabatan.

UEFA dan CONCACAF (Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia) dengan cepat menyatakan penolakan keras terhadap Infantino. Konfederasi sepakbola Asia, AFC, juga segera bergabung menentang Infantino.

Pada Rabu, Infantino menggelar pembicaraan krisis dengan para pejabat utama federasi sepakbola Maroko, yang bersama Spanyol dan Portugal akan menjadi tuan rumah sebagian besar Piala Dunia 2030.

Infantino berharap, antara lain dengan dukungan tertulis dari Maroko, bisa bertahan sebagai presiden FIFA, meski posisinya tampak kian sulit dipertahankan akibat kritik besar-besaran dari seluruh dunia.

Penulis The Times, Martyn Ziegler, yang mengungkap kabar soal rencana investasi Infantino, menulis bahwa Infantino untuk sementara belum memikirkan mundur dan melakukan segalanya untuk mempertahankan jabatannya.

Karena itu, ia menawarkan agar final Piala Dunia 2030 dimainkan di Stadion Hassan II yang baru di Casablanca, sebagai imbalan atas dukungan. Sementara itu, Spanyol menilai final Piala Dunia harus dimainkan di negara tersebut.

Untuk jabatan presiden FIFA periode 2027 hingga 2031, para kandidat dapat mendaftar ke FIFA sampai 18 November. Presiden (baru) akan diumumkan pada 18 Mei di Rabat, Maroko.

Warga Kanada Victor Montagliani (presiden CONCACAF) dan Presiden AFC Sheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa disebut sebagai calon penerus Infantino.

Menariknya, Arab Saudi belum mengambil sikap terkait Infantino. Federasi sepakbola nasional negara itu baru akan menunjuk pengganti Yasser Al-Misehal pada 30 Agustus.

Al-Misehal pergi setelah tersingkir di Piala Dunia sebagai presiden federasi sepakbola Arab Saudi. Begitu pengganti ditunjuk, respons resmi dari negara itu diperkirakan akan keluar.

FIFA membantah bahwa laporan The Times tersebut benar. "Tidak benar dan menyesatkan untuk menyatakan bahwa presiden FIFA telah memberikan janji mengenai lokasi final Piala Dunia 2030. FIFA akan mengambil keputusan soal ini pada waktu yang tepat," demikian pernyataan juru bicara badan sepakbola dunia itu.