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Gianni Infantino dengan tegas menepis seruan agar ia mundur dari jabatan presiden FIFA setelah organisasi itu dilanda gejolak hebat. Administrator berkebangsaan Swiss-Italia itu mengklaim masih mendapat dukungan kuat dari komunitas sepak bola dunia, meski menghadapi kecaman atas rencana menjual hak komersial.

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Infantino bertahan di tengah dampak polemik hak komersial

Dua bulan lalu, Infantino menghadapi tekanan besar dari UEFA, CONCACAF, dan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Para pemimpin konfederasi tersebut menuduhnya melakukan ‘penipuan’ terkait inisiatif FIFA Forward Enterprise (FFE). Proposal kontroversial itu mencakup penjualan sebagian hak komersial FIFA kepada sebuah perusahaan investasi swasta.

Infantino membatalkan proyek FFE hanya beberapa hari setelah diperkenalkan. Namun, dampaknya sangat merusak hubungannya dengan para pemangku kepentingan utama. UEFA baru-baru ini memberi FIFA tenggat hingga 2 November untuk menyerahkan seluruh dokumen terkait rencana yang dibatalkan itu, seraya menyatakan bahwa sejumlah pertanyaan mendasar masih belum terjawab.

Dalam rapat Dewan FIFA baru-baru ini, para anggota memperingatkan Infantino bahwa ia tidak layak menjabat jika menahan dokumen yang diminta. Presiden FIFA itu kemudian meminta maaf atas cara proyek FFE dikomunikasikan dan dikonsultasikan.

‘Tidak masalah jika berbeda pendapat’

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Meski mendapat kritik keras, Infantino sama sekali tidak terganggu oleh kemungkinan mundur. Ketika ditanya dalam sebuah wawancara yang jarang dilakukannya apakah ia pernah mempertimbangkan untuk mengundurkan diri, presiden FIFA itu hanya tertawa sebelum membela mandatnya.

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“Saya terpilih oleh 211 asosiasi anggota dari seluruh dunia,” katanya. “Menurut saya, yang penting adalah dalam organisasi seperti FIFA, bisa ada pandangan dan sudut pandang yang berbeda. Namun, jika kita sungguh-sungguh menjunjung demokrasi, proses demokratis, dan meyakini bahwa setiap orang di seluruh dunia memiliki hak suara dan kesempatan yang sama untuk didengar, bahwa sepak bola adalah milik semua orang, maka kita juga perlu menghormati pandangan mayoritas yang sangat, sangat besar.”

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Menanggapi keretakan hubungan dengan UEFA dan konfederasi lainnya, Infantino menyerukan persatuan. “Tidak ada yang salah dengan perbedaan pendapat,” tambahnya. “Kita melihatnya setiap hari di begitu banyak negara di dunia. Tidak masalah jika berbeda pendapat. Tidak masalah jika memiliki sudut pandang berbeda, tetapi setelah itu kita harus mampu melangkah maju.”

Berbicara dari Piala Dunia U-15 di Azerbaijan, ia mengakui adanya kekeliruan administratif. Presiden FIFA itu mengakui bahwa FIFA telah melakukan “beberapa hal yang mungkin kurang baik”, tetapi menegaskan bahwa ia dan jajaran administrasinya bekerja “sebaik mungkin”.

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Dukungan global memperkuat upaya Infantino terpilih kembali

Dalam beberapa pekan terakhir, Infantino berkeliling dunia untuk membangun kembali dukungan politiknya. Kunjungan ke Maroko, Cape Verde, Jepang, dan Republik Dominika membuahkan hasil signifikan. Yang terpenting, presiden AFC Sheikh Salman berbalik arah secara dramatis untuk mendukung pria berkewarganegaraan Swiss-Italia itu, sehingga memecah kubu yang semula menentangnya.

“Saya baru saja kembali dari Tokyo, tempat Konfederasi Sepak Bola Asia menyatakan dukungan penuh kepada saya,” kata Infantino. “Saya berada di Cape Verde, tempat semua negara Afrika menyatakan dukungan kepada saya. Saya berbicara dengan semua asosiasi di seluruh dunia.”

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Ia mengakui sulitnya menjaga persatuan dunia sepak bola, tetapi menegaskan bahwa keputusan akhir berada di tangan para pemilih. “Ada berbagai sudut pandang dan tidak selalu mudah untuk menyatukan semuanya, tetapi kita perlu menghormatinya. Saya menghormati semua pendapat dan pandangan. Setelah itu, asosiasi anggota FIFA yang akan memutuskan siapa yang mereka inginkan sebagai presiden dan bagaimana mereka ingin FIFA dikelola,” jelasnya.

Ketika didesak mengenai apakah ia akan menyerahkan dokumen FFE kontroversial yang diminta UEFA, Infantino tidak memberikan jawaban tegas. Dengan merujuk pada proses hukum yang sedang berlangsung, ia mengatakan: “Tentu saja kami akan menjawab semua pertanyaan yang diajukan, sejauh prosesnya memungkinkan dan sejauh yang kami bisa.”

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Melaju tanpa pesaing menuju masa jabatan ketiga

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Kampanye gencar Infantino untuk memperkuat kekuasaannya membuat peluangnya terpilih kembali untuk masa jabatan ketiga tampak hampir pasti. Batas waktu bagi kandidat pesaing untuk menyatakan niat maju dalam pemilihan presiden pada Maret ditetapkan pada 18 November.

Saat ini, belum ada penantang yang muncul, sehingga Infantino berpeluang maju tanpa pesaing. Untuk semakin menarik dukungan asosiasi anggota, ia mengusulkan peningkatan pendanaan sebesar $3,4 miliar (£2,6 miliar) untuk pengembangan sepak bola global.