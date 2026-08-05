Dalam upaya mempertahankan jabatannya, Presiden FIFA Gianni Infantino disebut mencoba menyuap federasi sepak bola Maroko, lapor The Times. Sebagai imbalan atas dukungan tertulis, pria Swiss itu menawarkan final Piala Dunia 2030.

Infantino sudah cukup lama berada di bawah sorotan tajam. Rencana sang petinggi untuk memberi investor swasta saham dalam turnamen-turnamen terbesar FIFA gagal total dan bisa membuatnya kehilangan jabatannya.

UEFA dan CONCACAF (Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia) dengan cepat menyatakan penolakan keras terhadap Infantino. Konfederasi sepak bola Asia, AFC, juga segera bergabung menentang Infantino.

Infantino pada Rabu menggelar pembicaraan krisis dengan para pejabat utama federasi sepak bola Maroko, yang bersama Spanyol dan Portugal akan menjadi tuan rumah sebagian besar Piala Dunia 2030.

Infantino berharap bisa bertahan sebagai presiden FIFA, salah satunya dengan dukungan tertulis dari Maroko, meski jabatannya tampak perlahan tapi pasti menjadi tidak dapat dipertahankan akibat kritik besar-besaran dari seluruh dunia.

Penulis The Times Martyn Ziegler, yang mengungkap kabar soal rencana investasi Infantino, menulis bahwa Infantino untuk sementara tidak memikirkan mundur dan melakukan segala cara untuk mempertahankan jabatannya.

Karena itu, ia menawarkan agar final Piala Dunia 2030 digelar di Stadion Hassan II yang baru di Casablanca, sebagai imbalan atas dukungan. Sementara itu, Spanyol menilai final Piala Dunia harus dimainkan di negara tersebut.

Untuk jabatan presiden FIFA periode 2027 hingga 2031, para kandidat bisa mendaftar ke FIFA sampai 18 November. Presiden (baru) akan diumumkan pada 18 Mei di Rabat, Maroko.

Victor Montagliani asal Kanada (presiden CONCACAF) dan Presiden AFC Sheikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa disebut sebagai kemungkinan pengganti Infantino.

Menariknya, Arab Saudi masih belum mengambil sikap terkait Infantino. Federasi sepak bola nasional negara itu baru akan menunjuk pengganti Yasser Al-Misehal pada 30 Agustus.

Al-Misehal mundur sebagai presiden federasi sepak bola Arab Saudi setelah tersingkir di Piala Dunia. Begitu penggantinya ditunjuk, reaksi resmi dari negara itu diperkirakan akan keluar.