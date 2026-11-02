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Gianni Infantino menghadapi salah satu tantangan terbesar bagi kepemimpinannya setelah FIFA akhirnya tunduk pada tekanan UEFA untuk membuka dokumen internal yang sensitif. Langkah ini menyusul perselisihan sengit terkait proyek FIFA Forward Enterprise (FFE) yang gagal, yang bertujuan menjual sebagian kepemilikan di Piala Dunia kepada investor swasta.

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UEFA tuntut transparansi soal rencana penjualan terkait Piala Dunia

Tekanan terhadap presiden FIFA kian besar setelah badan sepakbola dunia itu secara resmi setuju membuka dokumennya untuk diperiksa para anggota dewan. Perubahan sikap ini merupakan respons langsung atas ultimatum UEFA, yang menuntut pengungkapan penuh mengenai rencana yang dibatalkan untuk melibatkan investor swasta dalam Piala Dunia.

UEFA telah menetapkan tenggat tegas pada 2 November bagi FIFA untuk memberikan kejelasan tentang tata kelolanya serta proses pengambilan keputusan yang menghasilkan proposal FIFA Forward Enterprise (FFE) yang kontroversial.

Infantino sebelumnya telah menyampaikan permintaan maaf resmi atas gagalnya rencana itu dalam rapat dewan baru-baru ini. Namun, penolakannya untuk memberikan penjelasan terperinci saat itu membuat banyak asosiasi anggota tidak puas. Alih-alih membuka forum diskusi, sang presiden meminta agar semua pertanyaan diajukan secara tertulis. Namun, tekanan dari Nyon akhirnya tak bisa diabaikan. Pimpinan FIFA pun mengambil langkah pada larut malam untuk mencegah hubungan antara dua organisasi paling berpengaruh dalam sepakbola dunia itu benar-benar retak.

Syarat ketat untuk pemeriksaan dokumen di Zurich

Dalam surat yang dikirim hanya beberapa jam sebelum tenggat yang ditetapkan UEFA, sekretaris jenderal FIFA Mattias Grafstrom memberi tahu para anggota dewan bahwa dokumen yang diminta akan tersedia untuk diperiksa. Namun, tawaran itu disertai syarat ketat: dokumen tersebut tidak akan dibagikan secara digital. Para pejabat harus datang ke kantor pusat FIFA di Zurich untuk melihat berkas secara langsung dengan mematuhi protokol kerahasiaan yang ketat. Menurut laporan BBC Sport, para anggota diberi waktu dua pekan untuk mendaftarkan minat mereka memeriksa dokumen tersebut.

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FIFA menyatakan pembatasan itu diperlukan untuk memenuhi kewajiban hukum dan melindungi informasi sensitif. Sumber internal menyebut FIFA menilai tuntutan UEFA untuk menjawab lebih dari 100 pertanyaan dalam waktu dua pekan sebagai sesuatu yang “tidak memungkinkan”, mengingat beratnya pekerjaan mereka dalam menyelenggarakan turnamen kelompok usia muda dan mempersiapkan kongres luar biasa mendatang. Selain itu, tim hukum FIFA dilaporkan menyarankan agar mereka berhati-hati karena adanya proses hukum yang masih berlangsung di Amerika Serikat. Dalam proses itu, UEFA telah meminta pengungkapan bukti yang berpotensi berujung pada pengaduan pidana di Swiss.

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Kekhawatiran lebih luas soal tata kelola dan tekanan menjelang pemilihan

Sengketa mengenai proyek FFE hanyalah salah satu bagian dari ketidakpuasan yang lebih luas terhadap kepemimpinan Infantino saat ini. Dalam surat bernada keras, UEFA menyoroti sejumlah persoalan, termasuk keputusan kontroversial untuk memberikan FIFA Peace Prize yang pertama kepada Donald Trump serta penanganan skorsing Folarin Balogun.

\Surat itu menyatakan: “Penarikan FFE, pengakuan atas kesalahan, dan pengumuman ‘potensi reformasi tata kelola’ tidak menjawab bagaimana keputusan-keputusan terkait diambil atau mengapa Dewan FIFA tidak dilibatkan pada tahap yang semestinya.”

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Desakan transparansi ini muncul pada saat penting bagi Infantino, yang mengincar pemilihan kembali tahun depan. Tenggat 18 November bagi para kandidat pesaing untuk menyatakan niat mereka kian dekat, dan sikap tegas UEFA secara luas dipandang sebagai upaya melemahkan posisi petahana.