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Poland v Argentina: FIFA U-20 Women's World CupGetty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Gianni Infantino di bawah tekanan setelah FIFA setuju merilis dokumen rahasia menyusul ultimatum UEFA

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Gianni Infantino menghadapi salah satu tantangan terbesar bagi kepemimpinannya setelah FIFA akhirnya tunduk pada tekanan UEFA untuk membuka dokumen internal yang sensitif. Langkah ini menyusul perselisihan sengit terkait proyek FIFA Forward Enterprise (FFE) yang gagal, yang bertujuan menjual sebagian kepemilikan di Piala Dunia kepada investor swasta.

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UEFA tuntut transparansi soal rencana penjualan terkait Piala Dunia

Tekanan terhadap presiden FIFA kian besar setelah badan sepakbola dunia itu secara resmi setuju membuka dokumennya untuk diperiksa para anggota dewan. Perubahan sikap ini merupakan respons langsung atas ultimatum UEFA, yang menuntut pengungkapan penuh mengenai rencana yang dibatalkan untuk melibatkan investor swasta dalam Piala Dunia.

UEFA telah menetapkan tenggat tegas pada 2 November bagi FIFA untuk memberikan kejelasan tentang tata kelolanya serta proses pengambilan keputusan yang menghasilkan proposal FIFA Forward Enterprise (FFE) yang kontroversial.

Infantino sebelumnya telah menyampaikan permintaan maaf resmi atas gagalnya rencana itu dalam rapat dewan baru-baru ini. Namun, penolakannya untuk memberikan penjelasan terperinci saat itu membuat banyak asosiasi anggota tidak puas. Alih-alih membuka forum diskusi, sang presiden meminta agar semua pertanyaan diajukan secara tertulis. Namun, tekanan dari Nyon akhirnya tak bisa diabaikan. Pimpinan FIFA pun mengambil langkah pada larut malam untuk mencegah hubungan antara dua organisasi paling berpengaruh dalam sepakbola dunia itu benar-benar retak.

Syarat ketat untuk pemeriksaan dokumen di Zurich

Dalam surat yang dikirim hanya beberapa jam sebelum tenggat yang ditetapkan UEFA, sekretaris jenderal FIFA Mattias Grafstrom memberi tahu para anggota dewan bahwa dokumen yang diminta akan tersedia untuk diperiksa. Namun, tawaran itu disertai syarat ketat: dokumen tersebut tidak akan dibagikan secara digital. Para pejabat harus datang ke kantor pusat FIFA di Zurich untuk melihat berkas secara langsung dengan mematuhi protokol kerahasiaan yang ketat. Menurut laporan BBC Sport, para anggota diberi waktu dua pekan untuk mendaftarkan minat mereka memeriksa dokumen tersebut.

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FIFA menyatakan pembatasan itu diperlukan untuk memenuhi kewajiban hukum dan melindungi informasi sensitif. Sumber internal menyebut FIFA menilai tuntutan UEFA untuk menjawab lebih dari 100 pertanyaan dalam waktu dua pekan sebagai sesuatu yang “tidak memungkinkan”, mengingat beratnya pekerjaan mereka dalam menyelenggarakan turnamen kelompok usia muda dan mempersiapkan kongres luar biasa mendatang. Selain itu, tim hukum FIFA dilaporkan menyarankan agar mereka berhati-hati karena adanya proses hukum yang masih berlangsung di Amerika Serikat. Dalam proses itu, UEFA telah meminta pengungkapan bukti yang berpotensi berujung pada pengaduan pidana di Swiss.

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Kekhawatiran lebih luas soal tata kelola dan tekanan menjelang pemilihan

Sengketa mengenai proyek FFE hanyalah salah satu bagian dari ketidakpuasan yang lebih luas terhadap kepemimpinan Infantino saat ini. Dalam surat bernada keras, UEFA menyoroti sejumlah persoalan, termasuk keputusan kontroversial untuk memberikan FIFA Peace Prize yang pertama kepada Donald Trump serta penanganan skorsing Folarin Balogun.

\Surat itu menyatakan: “Penarikan FFE, pengakuan atas kesalahan, dan pengumuman ‘potensi reformasi tata kelola’ tidak menjawab bagaimana keputusan-keputusan terkait diambil atau mengapa Dewan FIFA tidak dilibatkan pada tahap yang semestinya.”

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Desakan transparansi ini muncul pada saat penting bagi Infantino, yang mengincar pemilihan kembali tahun depan. Tenggat 18 November bagi para kandidat pesaing untuk menyatakan niat mereka kian dekat, dan sikap tegas UEFA secara luas dipandang sebagai upaya melemahkan posisi petahana.

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”