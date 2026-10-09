Gianni Infantino akan kembali menjadi presiden FIFA: jalan terbuka meski dukungannya minim

Victor Montagliani akan menarik diri dari persaingan untuk menjadi presiden FIFA, demikian dilaporkan berbagai media Inggris pada Kamis malam. Gianni Infantino pun tampaknya akan dengan mudah melaju ke periode keempat.

Pemilihan presiden FIFA dijadwalkan berlangsung pada 2027. Infantino asal Swiss itu sudah mengumumkan ingin maju untuk periode keempat.

Namun, ia jauh dari didukung semua pihak. Semua negara anggota UEFA tidak akan memilihnya, demikian diumumkan federasi sepak bola Eropa itu pada awal pekan ini.

Konfederasi Asia AFC dan CONCACAF juga menjadi penentang keras periode keempat bagi Infantino. Hanya di Afrika Infantino masih berupaya meraih suara.

Masalahnya sekarang, Infantino sama sekali tidak punya lawan. Montagliani sempat terlihat akan melakukannya, tetapi pria Kanada itu ternyata lebih memilih tetap menjadi presiden CONCACAF.

Infantino beberapa kali menjadi sorotan pada musim panas lalu selama Piala Dunia. Terutama fakta bahwa FIFA membatalkan skorsing untuk penyerang Amerika Serikat Folarin Balogun, memicu reaksi negatif.

Kandidat untuk kursi presiden FIFA masih memiliki waktu hingga 18 November untuk mencalonkan diri. Saat ini, belum ada seorang pun yang maju untuk menantang Infantino.