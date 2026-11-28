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Gianluigi Donnarumma bisa secara mengejutkan meninggalkan Manchester City musim panas mendatang setelah kesulitan meyakinkan manajer Enzo Maresca bahwa ia cocok dengan sistemnya. Meski terikat kontrak jangka panjang di Stadion Etihad, kesalahan-kesalahan mencolok kapten Italia itu dan ketidakcocokannya secara taktis memicu rumor perombakan besar di posisi kiper.

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City pertimbangkan perombakan besar di posisi kiper

City dilaporkan mempertimbangkan perombakan menyeluruh di posisi kiper musim panas mendatang, sehingga masa depan Donnarumma di klub menjadi sangat diragukan. Menurut The Athletic, kapten Italia itu bisa hengkang setelah hanya dua musim di Inggris.

Donnarumma baru tiba di Stadion Etihad pada 2025 setelah menjuarai Liga Champions bersama Paris Saint-Germain. Meski kontraknya saat ini berlaku hingga 2030, para petinggi klub terbuka untuk memulai babak baru di posisi kiper. Perombakan itu mungkin tidak berhenti pada kiper utama. Kiper cadangan Geronimo Rulli juga bisa dilepas seiring upaya City merombak posisi tersebut sepenuhnya.

Ketidakcocokan taktis dan kesalahan yang merugikan di bawah Maresca

Pergantian manajer telah mengubah secara drastis posisi Donnarumma di Manchester. Kepergian Pep Guardiola dan kedatangan Maresca setelahnya telah mengubah tuntutan taktis terhadap sang kiper. Laporan tersebut menyebut pemain berusia 27 tahun itu tidak cocok dengan sistem pilihan Maresca. Secara khusus, pelatih asal Italia itu menilai Donnarumma memperlambat proses membangun serangan dari lini belakang yang ingin ia jalankan dengan lancar.

Kesalahan di lapangan semakin mempersulit situasinya. Meski Donnarumma menghasilkan beberapa penyelamatan penting musim ini, ia menuai kritik atas kesalahannya saat menghadapi PSG, Leipzig, dan Aston Villa. Kemunduran terbarunya terjadi dalam hasil imbang 2-2 melawan Napoli pada Selasa, ketika bola dari gol pembuka Rasmus Hojlund lolos di bawah sarung tangannya.

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Harga tinggi membatasi jumlah peminat

Melepas Donnarumma bukan urusan mudah bagi City. Klub mana pun yang ingin memboyongnya dari Liga Primer harus menyiapkan dana besar. Nilai sang kiper diperkirakan sekitar €45-50 juta. Selain biaya transfer tersebut, ia saat ini dilaporkan menerima gaji bersih €12 juta per musim di Etihad.

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Besarnya biaya itu tentu membatasi pilihan tujuan yang realistis. Hanya segelintir klub Eropa yang mampu membayar biaya transfer sekaligus gajinya.

Raksasa Serie A memantau situasi

Kembali ke Italia tampaknya menjadi jalan paling memungkinkan untuk meninggalkan Manchester, dengan Juventus dan Inter disebut sebagai calon tujuan. Juventus merekrut Guglielmo Vicario dari Tottenham musim panas ini, tetapi klub tersebut sudah lama mengagumi kiper utama Italia itu. Belum diketahui apakah mereka akan kembali mengejar Donnarumma.

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Sementara itu, Inter saat ini mengandalkan Josep Martínez dan Ivan Provedel. Klub tersebut telah menilai sejumlah opsi kiper untuk masa depan, sehingga peluang untuk mengajukan tawaran tetap terbuka jika City memutuskan menjual Donnarumma.