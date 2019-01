Gianfranco Zola Harap Callum Hudson-Odoi Bertahan Di Chelsea

Hudson-Odoi yang sempat meminta dijual diharapkan terus berkarier di Chelsea.

Asisten manajer Chelsea Gianfranco Zola berharap gol yang dicetak Callum Hudson-Odoi ke gawang Sheffield Wednesday di ajang Piala FA, Senin (28/1) dini hari WiB tadi takkan menjadi yang terakhir.

Hudson-Odoi, 18, dikaitkan dengan kepindahan ke klub besar seperti Bayern Munich pada bursa transfer kali ini dan sempat melayangkan permintaan kepada The Blues agar mereka bersedia menjualnya.

Sang pemain menjadi salah satu bintang kemenangan saat Chelsea menang telak 3-0 atas Wednesday di putaran empat Piala FA semalam, dengan ia mencetak satu gol di menit ke-64 dan membuat suporter bernyanyi ‘we want you to stay’.

Mengenai Hudson-Odoi, Zola mengatakan: “Kami ingin dia bertahan, kami pun ikut bernyanyi,” ujarnya seusai laga.

“Dia masih terikat kontrak. Kami percaya pada apa yang bisa dia lakukan untuk tim ini. Saya tidak yakin ada banyak pemain usia 18 di Eropa yang bermain sebanyak dia di tim besar.

“Jika Anda melihat Juventus, semua tim besar, mereka tidak punya banyak pemain 18 tahun yang bermain seperti kami. itu menunjukkan bahwa kami percaya pada dia, kami pikir dia bisa menjadi pemain penting untuk kami, jadi kita lihat nanti apa yang terjadi.

“Kami bisa melakukan banyak hal. Dari sudut pandang kami, dia punya banyak saingan kuat. Namun kami masih berusaha untuk mencarikan celah agar dia bisa bermain.

“Tidakkah terlihat bahwa dia ingin bermain? Kemarin di tempat latihan dia mencetak gol fantastis,” tutup Zola.

Di Chelsea, Hudson-Odoi masih terikat kontrak hingga Juni 2020.