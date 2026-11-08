Gian Piero Gasperini tertawa saat ditanya soal memantau Inter setelah Roma naik ke posisi kedua berkat kemenangan atas Sassuolo

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Gian Piero Gasperini tampak ceria setelah menyaksikan Roma melumat Sassuolo dan untuk sementara naik ke posisi kedua klasemen Serie A. Dengan Inter dijadwalkan menghadapi Como pada Minggu malam, pelatih kawakan itu tak kuasa melontarkan lelucon klasik sepak bola Italia tentang bagaimana tepatnya ia akan mengikuti pertandingan tersebut.

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Roma beri tekanan kepada rivalnya, Inter

Roma tampil solid untuk menaklukkan Sassuolo di Stadio Olimpico. Kemenangan 3-0 itu untuk sementara membawa mereka melampaui Inter di klasemen Serie A. Meski menang dengan skor meyakinkan, Roma menciptakan banyak peluang yang bisa membuat selisih gol jauh lebih besar. Hasil ini memastikan tim asuhan Gasperini memasuki jeda internasional dalam posisi kuat, apa pun hasil yang diraih para rivalnya dalam pertandingan mendatang.

Senang dengan hasil kerja timnya, Gasperini melontarkan gurauan bernada menantang untuk menambah tekanan kepada Inter. Berbicara kepada Sky Sport Italia, sang pelatih berseloroh tentang tekanan yang kini dihadapi pesaing mereka dalam perebutan gelar menjelang laga melawan Como. “Inter-Como? Kami tidak akan menontonnya,” candanya. “Kami semua akan bertengger seperti burung hantu.”

Gasperini menolak anggapan Roma harus memberi ‘jawaban’

Meski ada anggapan bahwa Roma perlu membuktikan diri setelah kekalahan terbaru mereka dari Manchester United di Champions League, Gasperini segera menepis gagasan bahwa timnya berada di bawah tekanan untuk tampil baik. Ia menunjuk konsistensi performa timnya di tengah jadwal padat sebagai bukti perkembangan dan kematangan mereka musim ini. Gasperini tetap yakin fondasi yang dibangun selama sebulan terakhir sudah kokoh.

“Saya tidak setuju karena tim ini terus menunjukkan bukti, tidak perlu memberikan jawaban. Dan mari kita ingat bahwa pertandingan melawan Manchester bermula dari penalti yang tidak masuk akal, lebih baik kita katakan saja... Kekalahan itu berbeda-beda. Kami menjalani rangkaian luar biasa berupa 9 pertandingan dalam 27 hari, kalah dalam dua laga melawan Real Madrid dan Manchester United, tetapi kami juga meraih serangkaian kemenangan selain dua hasil imbang. Kekalahan itu terasa menyakitkan karena datang di bagian akhir, tetapi terjadi setelah penampilan di level tinggi dan melawan tim-tim yang sangat berkualitas,” kata Gasperini.

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Fokus pada variasi serangan

Salah satu hal yang paling menggembirakan bagi pelatih Roma itu adalah meningkatnya ancaman gol dari seluruh anggota skuad. Timnya tidak lagi bergantung pada satu pencetak gol, sementara bek seperti Mario Hermoso menunjukkan bahwa mereka juga bisa berkontribusi di sepertiga akhir lapangan. Fleksibilitas taktik ini membuat Roma jauh lebih sulit diprediksi oleh lawan-lawan mereka di kompetisi domestik musim ini.

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“Saya menyukai banyak hal, ada penampilan-penampilan menonjol malam ini. Gol Hermoso adalah gol yang hebat jika melihat caranya menguasai dan menendang bola. Tidak mudah membuka keunggulan karena mereka bertahan rapat, tetapi kami bersabar dan bermain dengan kualitas. Tahun ini kami sangat meningkatkan kemampuan mencetak gol, dan kami melakukannya dengan berbagai cara serta melalui pemain yang berbeda-beda. Kami punya kepercayaan diri dan kejernihan dalam bermain, karena gol yang dicetak Hermoso adalah gol seorang penyerang berkualitas tinggi. Dan ingat, kami juga mencetak gol dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan,” jelas Gasperini.

Tak membatasi ambisi meraih Scudetto

Ketika pembicaraan beralih ke target utama musim ini, Gasperini menolak meredam ekspektasi atau puas dengan posisi kedua. Meski mengakui Inter tetap menjadi favorit kuat untuk meraih Scudetto, ia yakin persaingan di papan atas terbuka bagi beberapa klub, termasuk rival sekota Lazio. Fokusnya tetap pada upaya melihat sejauh mana proyek Roma saat ini bisa melangkah.

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“Mau menerima posisi kedua? Tidak,” ungkap Gasperini sambil tersenyum. “Namun, menyenangkan bisa ikut bersaing dalam liga ini. Inter adalah tim yang paling diunggulkan. Selebihnya, kami bisa bersaing seperti tim-tim lainnya. Saya juga memasukkan Lazio di antara mereka. Kami tidak boleh larut dalam angan-angan ataupun kekecewaan. Saya tidak tahu apa yang akan mampu kami lakukan.”