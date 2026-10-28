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Gian Piero Gasperini memuji ketangguhan dan para pemain jebolan akademi muda Roma setelah timnya meraih kemenangan dramatis 4-2 atas Cagliari di Stadio Olimpico. Meski tertinggal pada awal laga, Roma bangkit dan mengamankan tiga poin penting dalam upaya mengejar puncak klasemen Serie A.

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Jebolan akademi bangkitkan Giallorossi

Stadio Olimpico seolah kembali ke masa kejayaan Francesco Totti dan Daniele De Rossi ketika dua jebolan akademi setempat, Emanuele Lulli dan Niccolo Pisilli, sama-sama mencetak gol. Kontribusi mereka membalikkan keadaan dalam pertandingan yang tampak mulai lepas dari genggaman setelah Roma mengawali laga dengan lamban, menyusul penampilan klub baru-baru ini melawan Napoli. Gasperini mengakui bahwa absennya pemain-pemain penting seperti Mile Svilar, Manu Kone, Paulo Dybala, dan Lorenzo Pellegrini memaksanya mengandalkan kelompok pemain inti yang sama. Hal itu membuat kontribusi Lulli dan Pisilli semakin penting untuk menjaga momentum klub.

Gasperini menekankan pentingnya peran para pemain muda itu di tengah rotasi besar-besaran dan tekanan fisik. "Mereka sangat membantu kami. Ini pertandingan yang sulit karena banyak pemain masih merasakan dampak dari laga melawan Napoli. Kelelahan jelas membebani kami, terutama pada babak kedua, tetapi pergantian pemain kemudian memungkinkan kami meraih kemenangan. Apa kelebihan Roma saya? Tim ini tidak kehilangan arah ketika hasil pertandingan tidak berpihak kepada kami; mereka mencari peluang terbaik untuk mencetak gol. Kami tahu kami punya pemain yang mampu memberi kontribusi, baik sejak awal maupun dari bangku cadangan," kata Gasperini kepada Sky Sports Italia.

Semangat akademi muda

Kemunculan Lulli dan Pisilli membangkitkan antusiasme besar di kalangan pendukung Roma, terutama karena kedekatan mereka dengan kota dan klub tersebut. Gasperini mengenang tradisi akademi muda Roma dan menyebut generasi pemain saat ini memiliki ikatan khusus dengan seragam klub. Ia secara khusus menyoroti gol sundulan Lulli sebagai tanda perkembangan tekniknya. Gasperini mengungkapkan bahwa sang pemain baru berlatih secara khusus untuk aspek permainannya itu sehari sebelum pertandingan.

"Mereka pemain-pemain muda yang luar biasa; akademi muda Roma selalu menghasilkan hal-hal yang indah. Yang paling menarik perhatian saya adalah besarnya kecintaan mereka kepada Roma, dan itu sangat positif. Mereka memiliki kualitas yang jelas. Lulli mencetak gol lewat sundulan, sesuatu yang baru kami latih kemarin dan bukan keunggulan utamanya. Mora juga mencetak gol lewat sundulan? Ia juga pernah melakukannya saat melawan Porto; memang benar ia bertubuh kecil, tetapi koordinasi tubuhnya sangat baik dan ia mampu melompat sangat tinggi," ujar Gasperini.

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Kekhawatiran di lini belakang dan kabar cedera

Meski meraih kemenangan dengan banyak gol, Roma belakangan menunjukkan kerapuhan di lini belakang setelah kebobolan saat menghadapi Real Madrid dan Napoli. Gasperini menilai dua gol yang bersarang ke gawang Roma saat melawan Cagliari disebabkan oleh kombinasi kelelahan fisik dan kualitas lini depan lawan. Dengan Leonardo Balerdi dan Mario Hermoso saat ini absen, pilihan di lini belakang menjadi terbatas. Namun, sang pelatih senang dengan cara timnya menuntaskan pertandingan, berbeda dengan musim-musim sebelumnya ketika mereka kerap kehilangan keunggulan pada menit-menit akhir.

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"Kami memang lebih sering kebobolan belakangan ini, tetapi malam ini kelelahan juga menjadi penyebabnya. Balerdi dan Hermoso absen dan tidak bisa bermain, sementara kualitas para penyerang Cagliari juga harus diakui. Keberhasilan kami membalikkan keadaan dalam pertandingan seperti melawan Napoli dan hari ini mematahkan anggapan bahwa kami biasa kehilangan keunggulan pada menit-menit akhir. Tim ini percaya diri bisa menang menjelang akhir pertandingan dan yakin akan kemampuannya sendiri. Kualitas poin yang kami raih tahun ini lebih tinggi, meskipun jumlahnya sama dengan setahun lalu," jelas sang pelatih.

Tidak terburu-buru memulangkan bintang Argentina yang absen

Perhatian kemudian beralih ke kondisi Dybala, yang sangat dirindukan Giallorossi. Gasperini memberikan kabar terbaru dengan hati-hati mengenai kemungkinan pemain Argentina itu tampil dalam lawatan mendatang ke Udine. Ia mengisyaratkan bahwa para pendukung mungkin harus menunggu sedikit lebih lama untuk melihat sang bintang kembali bermain. Sang pelatih bersikeras bahwa pemulihan penuh lebih penting daripada memaksakan Dybala kembali, mengingat padatnya jadwal pertandingan yang menanti tim dalam beberapa pekan ke depan.

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"Kemungkinan besar ia akan absen melawan Udinese," tegas Gasperini. "Kami sangat optimistis mengenai cederanya, tetapi pemulihannya memakan waktu sedikit lebih lama. Yang terpenting adalah ia pulih dan kembali seperti sebelum cedera."