Fouzi Ghoulam, mantan rekan setim Fabian Ruiz di Napoli, mengungkap detail menarik tentang kepindahan gelandang asal Spanyol tersebut ke Paris Saint-Germain pada 2022, seraya menegaskan bahwa Real Madrid ingin merekrutnya sebelum klub Prancis itu memastikan transfer tersebut.

Ghoulam mengatakan, dalam pernyataan kepada surat kabar "Corriere dello Sport", bahwa Carlo Ancelotti ingin membawa kembali Fabian Ruiz ke Real Madrid, ketika sang pemain hanya menyisakan satu tahun lagi di kontraknya bersama Napoli, yang memungkinkannya pergi secara gratis di kemudian hari.

Ghoulam menjelaskan bahwa Real Madrid tidak mampu bergerak pada saat itu, karena fokus mereka pada upaya merekrut Kylian Mbappe sebelum sang pemain memperpanjang kontraknya dengan Paris Saint-Germain.

Ia menambahkan bahwa klub Prancis itu mengetahui keinginan Real Madrid untuk merekrut Fabian Ruiz, sehingga mereka bergegas mengontraknya sebelum klub Spanyol itu bergerak, dan menilai bahwa transfer tersebut dilakukan dalam rangka menggagalkan rencana Real Madrid.

Ghoulam berkata: "Fabian ada di Napoli, dan Ancelotti ingin membawanya kembali ke Real Madrid," seraya menambahkan bahwa awal yang sulit bagi sang pemain di Paris Saint-Germain bukan karena klub tidak menginginkannya, menurut penjelasannya, melainkan karena transfer tersebut juga terkait dengan mencegah Real Madrid mendapatkannya.

Ghoulam menutup pernyataannya dengan memuji level permainan Fabian, mengatakan bahwa Paris Saint-Germain mengontraknya karena alasan itu, lalu mereka mendapati pemain lini tengah terbaik di dunia, sembari menegaskan bahwa keinginan kuat Ancelotti untuk merekrutnya menjadi bukti nilai teknisnya.