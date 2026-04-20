Gheorghe Hagi menggantikan Mircea Lucescu yang telah meninggal dunia sebagai pelatih tim nasional Rumania

Gheorghe Hagi ditunjuk sebagai pelatih kepala baru Rumania pada hari Senin. Pria Rumania berusia 61 tahun itu menggantikan Mircea Lucescu, yang meninggal dunia awal bulan ini akibat serangan jantung berulang.

Di bawah asuhan Lucescu, Rumania gagal lolos ke Piala Dunia musim panas mendatang. Austria menjadi juara Grup H kualifikasi Piala Dunia, sementara Bosnia dan Herzegovina finis di posisi kedua. Negara tersebut berhasil mengejutkan semua pihak di babak play-off dengan mengalahkan Italia dan berhasil merebut tiket Piala Dunia yang sangat didambakan.

Namun, Rumania masih mendapat kesempatan tambahan untuk berpartisipasi di Piala Dunia, karena mereka finis sebagai juara Grup 2 di Nations League, dengan Kosovo, Siprus, dan Lituania sebagai lawan.

Di babak play-off, tim Rumania berhadapan dengan Turki, namun kalah 1-0 dari tim peringkat ke-22 FIFA. Pencetak gol di pihak Turki adalah Ferdi Kadıoğlu, mantan pemain NEC dan Fenerbahçe.

Dua minggu setelah pertandingan tersebut, Lucescu meninggal dunia akibat serangan jantung berulang. Senin lalu, Asosiasi Sepak Bola Rumania mengumumkan bahwa Hagi menjadi penggantinya dan memulai masa jabatannya yang kedua sebagai pelatih kepala.

Mantan pemain Real Madrid dan FC Barcelona serta pemain internasional dengan 124 penampilan ini sebelumnya pernah menjadi pelatih tim nasional pada tahun 2001. Namun, masa jabatannya yang pertama itu berlangsung singkat: setelah empat pertandingan, ia sudah mundur. Kemudian, ia antara lain bekerja di Galatasaray.

Hagi harus mempersiapkan Rumania untuk Nations League, yang akan dimulai pada bulan September. Di turnamen tersebut, Swedia, Bosnia, dan Polandia akan menjadi lawan mereka. Pertandingan pertamanya sebagai pelatih tim nasional akan berlangsung pada 1 Juni, saat Rumania akan bertanding dalam pertandingan persahabatan melawan Georgia.