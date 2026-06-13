Ghana secara resmi menaikkan tensi pasca-krisis Parti: Kanada telah melampaui semua batas

Dalam eskalasi diplomatik yang tajam, pemerintah Ghana pada hari Sabtu ini menggambarkan keputusan pihak berwenang Kanada untuk menolak memberikan visa masuk kepada pemain internasional Thomas Partey sebagai "sangat arogan dan tidak adil", yang membuatnya tidak dapat ikut serta dalam pertandingan krusial timnas negaranya melawan Panama pada hari Selasa di Toronto dalam rangkaian pertandingan Grup 8 Kualifikasi Piala Dunia 2026, Sementara itu, Menteri Luar Negeri Ghana mengirimkan nota protes resmi kepada mitranya di Kanada, menuntut agar tindakan tersebut segera dicabut.

Menurut pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Ghana, hari Sabtu ini, Dinas Imigrasi Kanada menolak permohonan visa tersebut berdasarkan proses pidana yang masih tertunda terhadap gelandang tersebut di Inggris, yang "belum menghasilkan vonis bersalah atau putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman", dalam keputusan yang dianggap Accra sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap prinsip praduga tak bersalah yang diakui secara internasional.

Sikap Resmi Ghana

Kementerian Luar Negeri Ghana dalam pernyataannya kembali menegaskan prinsip praduga tak bersalah, sambil mengkritik keras otoritas Ottawa karena mengandalkan tuduhan yang belum terbukti secara hukum untuk melarang pemain "Black Stars" untuk berpartisipasi dalam pertandingan resmi di turnamen olahraga terbesar di dunia, dengan menganggap bahwa keputusan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keadilan.

Langkah diplomatik

Dalam dokumen resmi tersebut tertulis: "Pemerintah Ghana bertekad untuk menjajaki dan mengupayakan semua upaya hukum, diplomatik, dan administratif yang tersedia berdasarkan hukum Kanada dan internasional guna memastikan pertimbangan yang menyeluruh dan adil atas semua masalah hukum dan faktual yang relevan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku," sebagai isyarat jelas bahwa Accra tidak akan menerima status quo dan akan berupaya menaikkan tingkat kasus ini di semua tingkatan diplomatik dan hukum.

Seiring dengan pernyataan resmi tersebut, Menteri Luar Negeri Ghana Samuel Okudzito Ablakou memulai upaya diplomatik mendesak, dengan mengirimkan nota protes resmi kepada Kementerian Luar Negeri Kanada yang menuntut pencabutan tindakan tersebut segera, dengan menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan preseden berbahaya yang dapat memengaruhi kredibilitas jaminan yang diberikan oleh negara-negara tuan rumah Piala Dunia terkait kebebasan bergerak dan akses bagi peserta yang diakui secara resmi.

Barty, yang berusia 32 tahun dan saat ini bermain untuk klub Spanyol Villarreal, telah didakwa dengan tujuh tuduhan pemerkosaan dan satu tuduhan pelecehan seksual terkait insiden yang diduga terjadi antara tahun 2020 dan 2022 di Inggris, Namun, ia membantah semua tuduhan tersebut dan saat ini sedang menunggu jadwal persidangan yang belum ditentukan, serta belum ada putusan hukuman yang dijatuhkan kepadanya hingga saat ini.