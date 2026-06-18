Ghana bersuka cita setelah mencetak gol kemenangan pada menit ke-95 melawan Panama yang lebih unggul

Ghana berhasil memenangkan pertandingan Piala Dunia pertamanya di turnamen ini pada menit-menit terakhir. The Black Stars sempat mengalami kesulitan besar melawan Panama yang tampil lebih baik dan tampaknya harus puas dengan hasil imbang 0-0. Pada menit ke-95, serangan balik terakhir akhirnya membuahkan tiga poin bagi Ghana: 1-0. Caleb Yirenkyi mencetak gol dan memicu euforia di antara para pendukung Ghana yang turut hadir di Toronto. Ghana kini, sama seperti Inggris, mengoleksi tiga poin di Grup L; sementara Panama dan Kroasia masih nol.

Ancaman besar pertama datang dari Panama setelah serangan cepat melalui sayap kanan. Pemain Besiktas, Michael Murillo, memberikan umpan tajam kepada Cecilio Waterman, yang dengan cerdik mengarahkan bola ke sudut jauh dan memaksa kiper Lawrence Ati Zigi melakukan penyelamatan gemilang.

Momen mengancam berikutnya juga datang dari Panama. Ati Zigi tepat waktu menepis umpan silang berbahaya, namun bola pantulannya justru jatuh ke kaki Jiovany Ramos. Bek tersebut mencoba peruntungannya dan melepaskan tendangan yang melambung di atas gawang Ghana.

Panama jelas lebih dominan di Toronto, di mana mereka terus mencari celah dengan gigih. Ati Zigi tampil gemilang dengan sejumlah intersepsi yang cemerlang dan membawa Ghana ke skor 0-0 saat jeda, namun harus digantikan oleh Benjamin Asare karena cedera.

Ghana, yang menurunkan pemain-pemain ternama seperti Antoine Semenyo, Ernest Nuamah, dan Kamaldeen Sulemana sejak awal, tampil lebih baik setelah jeda. Hal ini segera menghasilkan peluang bagi Jonas Adjetey, namun sundulannya tidak cukup mengarah ke sudut gawang untuk mengecoh kiper Orlando Mosquera.

Momen bagus Ghana tidak berlangsung lama. Panama kembali mengambil inisiatif dan mencoba mencetak gol melalui tendangan Christian Martínez, Cesar Blackman, dan Ramos, namun sia-sia. Sementara itu, Ghana tidak bisa berbuat banyak selain sundulan Adjetey, salah satu dari sedikit aksi menonjol tim asuhan pelatih kepala Carlos Queiroz.

Di akhir masa tambahan waktu, Ghana tiba-tiba berhasil mencetak gol. Semenyo dengan cerdik tetap berdiri dan mengoper bola kepada Brandon Thomas-Asante, yang dengan lincah melewati lawannya dan memiliki ruang yang cukup untuk memberikan umpan silang. Umpan silangnya disambut oleh Yirenkyi di tiang jauh: 1-0.