Setelah menjalani musim peminjaman yang mengecewakan di Bayern Munich, Jackson pindah pada musim panas ini dari klub induknya Chelsea ke Aston Villa dengan nilai 55 juta euro. Awal bersama klub barunya berjalan naik turun. Jackson memang mencetak gol dalam kemenangan 3-2 di Liga Champions melawan Club Brugge, tetapi tetap tanpa kontribusi gol maupun assist dalam tiga pertandingan pertama Premier League.

Dalam kemenangan 3-2 atas Tottenham Hotspur pada Sabtu, penyerang 25 tahun itu akhirnya memecah kebuntuan. Setelah kontrol bola yang luar biasa, Jackson mencetak gol yang sempat membuat skor menjadi 2-0. Namun, selebrasinya setelah itu memicu tanda tanya. Berdiri tepat di depan kamera televisi, ia mula-mula mengulurkan ibu jarinya secara horizontal, lalu perlahan mengarahkannya ke atas, kemudian cepat ke bawah, sebelum menggerakkannya ke arah leher dan menirukan gestur pemenggalan kepala. Latar belakang dari hal itu sejauh ini belum diketahui.

Yang menarik: karena selebrasi serupa, Paris Brunner terancam sanksi larangan bermain di Ligue 1 Prancis. Pemain timnas Jerman U-21 berusia 20 tahun dari AS Monaco itu juga memperlihatkan gestur pemenggalan kepala usai mencetak gol pada akhir pekan lalu. Setelah itu, komisi disiplin Ligue 1 turun tangan dan pada Rabu mendatang ingin mengambil keputusan mengenai kemungkinan hukuman larangan bermain.

Jackson dan Emery saling mengenal dari Villarreal

Saat Jackson memperlihatkan gestur pemenggalan kepala itu, pelatihnya Unai Emery merayakan kemenangan secara berlebihan di tepi lapangan, bahkan ia memukul-mukul kantong bola karena kegirangan. Emery dan Jackson sudah saling mengenal dari masa kebersamaan mereka di Villarreal, tempat penyerang Senegal itu dulu menjalani terobosan kariernya.

"Mungkin ini adalah pertandingan pertama ketika Jackson memperlihatkan seluruh kekuatannya," kata Emery setelah kemenangan atas Tottenham. "Dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya, dia belum sepenuhnya menunjukkan bahwa dia memahami semua yang kami harapkan darinya." Jackson bersaing dengan Tammy Abraham untuk mendapatkan menit bermain di posisi penyerang tengah Villa.

Kemenangan atas Tottenham menjadi yang pertama bagi Villa pada musim Premier League ini. Setelah lima pertandingan, tim asal Birmingham itu menempati posisi ke-15 yang mengecewakan dengan hanya empat poin.