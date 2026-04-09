Gerrard menyalahkan dua pemain Liverpool setelah kekalahan telak di Paris

Dua bintang Liverpool menjadi sasaran kritik paling tajam dari legenda The Reds, Steven Gerrard, setelah kekalahan dari Paris Saint-Germain di Liga Champions.

Liverpool kalah dari Paris Saint-Germain di Stadion Parc des Princes dengan skor 2-0, pada leg pertama perempat final Liga Champions.

Pertandingan leg kedua dijadwalkan berlangsung di Stadion Anfield, Selasa mendatang, untuk menentukan siapa yang akan lolos ke semifinal dan menghadapi pemenang antara Real Madrid dan Bayern Munich.

Gerrard menyalahkan bek Liverpool asal Prancis, Ibrahima Konaté, atas gol pertama Paris yang dicetak oleh Desiré Doué pada menit ke-11 pertandingan.

Gerrard mengatakan dalam wawancara dengan TNT Sports: "Dia (Konaté) seharusnya bisa tampil lebih kuat saat berhadapan dengan Doué... tapi jelas Paris Saint-Germain berhasil mengganggu konsentrasi mereka."

Dia menambahkan seperti yang dilansir surat kabar "Mirror": "Konate seharusnya tampil lebih baik untuk memenangkan duelnya. Lihatlah barisan pertahanan sekarang, mereka sama sekali tidak kompak."

Dia melanjutkan: "Sekali lagi, mereka (para pemain Paris) mencapai bola dengan cukup cepat, dan ada cukup banyak pemain. Mereka tidak hanya diam, melainkan bergerak mengelilinginya."

Di sisi lain, Gerrard juga bertanya-tanya apakah kiper Mamardashvili bisa sedikit lebih dekat ke garis gawangnya agar mungkin bisa menghalau bola saat masuk ke gawang.

Kiper asal Georgia itu menurut Gerard berada sedikit terlalu maju, ia berkata: "Mungkin dia bisa sedikit lebih jauh, tidak ada alasan baginya berada di posisi itu."

Dia melanjutkan: "Ini sangat disayangkan, dan mungkin ini terdengar sedikit kejam, tetapi jika kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, kita bisa mengatakan bahwa mungkin dia bisa berdiri sedikit lebih jauh. Dengan begitu, mungkin dia bisa menghalau bola ke atas mistar gawang."