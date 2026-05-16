Gerrard menarik kesimpulan yang sangat menyakitkan tentang Slot setelah serangan keras dari Salah

Steven Gerrard melontarkan kritik tajam terhadap kondisi Liverpool saat ini di bawah asuhan Arne Slot. Legenda klub tersebut menanggapi pesan mencolok dari Mohamed Salah pasca kekalahan memalukan melawan Aston Villa dan menyatakan bahwa tim di bawah Slot telah sepenuhnya kehilangan identitasnya. Menurut Gerrard, pernyataan Salah menunjukkan adanya masalah besar di internal Anfield.

Liverpool tak berdaya di Villa Park dan menelan kekalahan ke-12 di liga musim ini. Setelah pertandingan, Salah memecah kebiasaannya yang biasanya diam di media sosial dengan seruan untuk kembali ke level lama klub. “Saya ingin melihat Liverpool kembali sebagai tim yang agresif dan menyerang yang ditakuti lawan,” kata Salah. “Liverpool seharusnya menjadi tim yang memenangkan trofi. Itulah sepak bola yang saya kenal dan itulah identitas yang harus kembali dan dipertahankan.”

Gerrard berpendapat bahwa Salah sengaja mengirimkan sinyal ke publik. “Wow. Itu benar-benar sangat menarik,” kata mantan kapten The Reds di TNT Sports. “Mo Salah biasanya jarang bicara dan dia sama sekali tidak pernah memposting pesan semacam ini di X. Bagi saya, dia dengan jelas menunjukkan bahwa ada hal-hal yang tidak beres di dalam ruang ganti itu.”

Menurut Gerrard, Salah jelas merasa terpukul karena Liverpool telah kehilangan gaya bermainnya yang khas. “Identitasnya telah hilang dan dia merasa sakit hati melihatnya dengan mata kepala sendiri,” kata mantan gelandang tersebut. Dengan demikian, Gerrard tampaknya juga mempertanyakan cara kerja Slot, yang sejak kedatangannya mencoba menerapkan gaya bermain yang lebih mengontrol.

“Saya terutama terkejut dengan momen ketika dia melakukan ini,” lanjut Gerrard. “Hanya tersisa satu pertandingan lagi, laga terakhirnya bersama Liverpool. Dia jarang memberikan wawancara, dan kini dia menyampaikan pesan yang begitu jelas. Itu cukup menghancurkan bagi manajer dan staf.”

Gerrard menyaksikan kekalahan melawan Aston Villa dengan mata berkaca-kaca. “Runtuh adalah kata yang berat, tapi jujur saja, itu sangat menyakitkan untuk ditonton,” kata ikon klub tersebut. “Tekanan kini sepenuhnya ada pada para pemain dan manajer, karena level permainan ini jelas tidak cukup baik. Sungguh menyakitkan melihat Liverpool bermain seperti itu.”