Gernot Trauner resmi hengkang dari Feyenoord. Kontrak bek berusia 34 tahun ini di De Kuip telah berakhir, dan tidak akan diperpanjang, sebagaimana terungkap dalam postingan perpisahannya di Instagram.

“Para pendukung Feyenoord yang terkasih, kini sudah resmi,” tulis Trauner di awal postingannya. “Setelah lima tahun yang tak terlupakan, masa baktiku di Feyenoord telah berakhir. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua atas dukungan luar biasa selama perjalanan ini.”

“Saya tak terhingga rasa syukurnya atas pengalaman yang saya dapatkan di sini dan atas semua orang luar biasa yang saya temui selama ini. Momen-momen istimewa yang tak terhitung jumlahnya, baik di dalam maupun di luar lapangan, akan selalu terukir dalam ingatan saya.”

“Malam-malam pertandingan Eropa di De Kuip dan di seluruh Eropa, perayaan gelar juara liga dan piala, serta setiap interaksi dengan kalian, para pendukung. Saya akan merindukan bermain di De Kuip, begitu pula mendengarkan dan menyanyikan lagu-lagu Feyenoord serta menghabiskan waktu di 1908.”

“Saya datang sebagai pemain, tetapi pergi sebagai penggemar. Klub ini telah menjadi bagian dari hidup saya dan akan selalu demikian. Saya telah melihat betapa pentingnya Feyenoord bagi warga Rotterdam, dan saya sangat bangga bisa mewakili klub ini di lapangan.”

“Sebuah babak baru kini menanti saya dan keluarga saya. Kami tidak tahu apa yang akan dibawa masa depan, tetapi kami akan selalu bersyukur atas lima tahun terakhir di Rotterdam,” tulis Trauner dalam bahasa Inggris, sebelum mengakhiri pesan tersebut dalam bahasa Belanda. “Ke mana pun kamu pergi…”

Feyenoord mendatangkan Trauner dari klub Austria LASK pada tahun 2021, dengan biaya transfer sebesar 1,5 juta euro. Pada tahun-tahun berikutnya, ia tumbuh menjadi pilar penting bagi tim asal Rotterdam tersebut.

Secara total, pemain internasional Austria ini telah tampil dalam 137 pertandingan resmi untuk Feyenoord. Musim lalu, ia lama absen karena cedera tendon Achilles yang berkepanjangan, namun menjelang akhir musim, Trauner masih sempat tampil dalam lima pertandingan.