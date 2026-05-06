Gerard Piqué mengancam akan menggunakan kekerasan dan harus menanggung konsekuensi yang sangat berat

Pemegang saham mayoritas FC Andorra, Gerard Piqué, dijatuhi sanksi skorsing enam pertandingan dan dua bulan setelah ia mengancam akan melakukan kekerasan terhadap seorang wasit. Anggota klub lainnya juga dijatuhi hukuman berat oleh komite disiplin Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF).

Setelah pertandingan antara FC Andorra dan Albacete (0-1) pada 1 Mei lalu, ketegangan memuncak. Menurut FC Andorra dan Piqué, pertandingan di divisi kedua Spanyol itu dirusak oleh 'keputusan wasit yang kontroversial'.

Menurut laporan dan tambahan selanjutnya dari wasit Alonso de Ena Wolf, beberapa anggota FC Andorra menantang keputusan wasit setelah peluit akhir dibunyikan.

Salah satunya adalah Piqué. Mantan bek andalan FC Barcelona ini dituduh oleh wasit telah melontarkan 'komentar yang mengintimidasi' dan 'bersikap agresif serta menantang di ruang ganti'.

Menurut De Ena Wolf, Piqué antara lain mengatakan: "Di negara lain, kami akan memukuli wasit, tetapi di sini, di Andorra, kami adalah negara yang beradab."

Putusan tersebut menganggap fakta-fakta yang dijelaskan oleh De Ena Wolf telah terbukti dan menyimpulkan bahwa Piqué terlibat langsung dalam insiden tersebut.

Piqué kemudian dijatuhi hukuman skorsing enam pertandingan dan dua bulan. Direktur olahraga Jaume Nogués juga dijatuhi hukuman yang sama.

Ketua Ferran Vilaseca diskors selama empat bulan. Selain itu, kotak VIP harus ditutup sementara, yang menurut MARCA 'mencerminkan keseriusan situasi'.

Komisi Disiplin RFEF mengambil keputusan ini setelah menilai bahwa telah terjadi 'tindakan yang merusak sportivitas dan kesopanan'.