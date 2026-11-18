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Pelatih Tenerife Alvaro Cervera menanggapi keras pemilik Andorra Gerard Pique soal skorsing kontroversial 12 pertandingan yang dijatuhkan kepada kiper Jesus Owono. Perbedaan pendapat itu muncul setelah Pique mengkritik beratnya hukuman tersebut, yang dijatuhkan menyusul benturan tragis di lapangan yang mengakibatkan kematian Jesus de Miguel.

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Cervera tanggapi komentar Pique

Cervera menanggapi secara terbuka komentar pemilik Andorra, Pique, mengenai skorsing 12 pertandingan yang baru-baru ini dijatuhkan. Federasi sepak bola Spanyol (RFEF) menskors kiper Andorra Jesus Owono setelah benturan tragis di lapangan dalam pertandingan divisi kedua Spanyol. Insiden pada 2 November itu mengakibatkan kematian penyerang Tenerife Jesus de Miguel yang berusia 30 tahun .

De Miguel mengalami henti jantung sehari setelah Owono mengenai dadanya saat bergerak cepat untuk menghalau bola. Setelah skorsing panjang itu dijatuhkan, Pique berpendapat bahwa hukuman seharusnya didasarkan pada tindakan dalam permainan itu sendiri, bukan pada akibatnya yang menghancurkan. Hal ini mendorong Cervera angkat bicara dan mempertanyakan pandangan pemilik Andorra itu mengenai tindakan tersebut.

Membela kepentingan klub

Cervera berbicara dengan nada terukur saat membahas komentar pemegang saham mayoritas Andorra itu. Ia mengakui bahwa Pique kemungkinan hanya menjalankan tugasnya sebagai pengelola klub dengan menyuarakan keberatan terhadap tindakan disipliner yang berat tersebut.

"Saya belum melihat video Pique, tetapi saya sudah mendengar apa yang dia katakan," jelas Cervera, seperti dikutip ESPN. "Saya kira, sebagai pemegang saham mayoritas Andorra, dia hanya menjalankan tugasnya dan harus membela para pemain serta klubnya. Itulah yang sedang dia lakukan."

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Mempertanyakan tindakan di lapangan

Owono langsung menerima kartu merah setelah benturan dengan De Miguel. Komite disiplin federasi sepak bola Spanyol kemudian membenarkan skorsing 12 pertandingan itu dengan menyebut tindakan kekerasan dan penggunaan tenaga berlebihan. Menanggapi klaim Pique bahwa hanya tindakannya yang seharusnya dinilai, Cervera dengan tegas membantah mantan bek tersebut.

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"Pique mengatakan bahwa yang dihukum adalah akibatnya, bukan tindakannya sendiri, bukan?" tambah Cervera. "Saya pikir dia seharusnya melihat tindakan itu sendiri. Saya belum berbicara secara terbuka, dan saya juga tidak berniat melakukannya, tetapi saya pikir itu bisa dihindari. Saya rasa itu bukan sesuatu yang kita lihat setiap hari, seperti yang tampaknya dia katakan."

Melanjutkan langkah setelah tragedi

Kedua klub kini harus menjalani sisa musim mereka di divisi kedua Spanyol dalam suasana duka yang mendalam. Tenerife menghadapi tugas yang sangat berat untuk terus bermain tanpa penyerang mereka setelah kematiannya yang tragis pada 3 November.

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Sementara itu, Andorra harus menjalani sebagian besar musim tanpa kipernya. Owono harus menuntaskan seluruh skorsing 12 pertandingannya sebelum diizinkan kembali bermain.