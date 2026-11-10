Gerard Martin, bek Barcelona, berbicara mengenai kondisi yang dialami timnya setelah kemenangan berharga atas Atletico Madrid (2-1) pada Minggu lalu, menegaskan bahwa kemenangan tersebut mengembalikan kepercayaan diri para pemain usai dua kekalahan dari Paris Saint-Germain dan Real Madrid, serta menekankan perlunya terus berkembang dan tidak memperlakukan Liga Champions Eropa sebagai obsesi, meski tim sangat berhasrat meraih gelar juara.

Bek asal Spanyol itu menyinggung soal levelnya dan perannya di dalam tim, mengakui bahwa para pemain lini belakang selalu berada di bawah sorotan karena gaya permainan Barcelona.

Pernyataan Gerard Martin itu disampaikan dalam perbincangannya dengan jurnalis Ashraf Ben Ayad, melalui halaman resminya di "X", menegaskan bahwa Barcelona saat ini berada di jalur yang benar.

Martin berkata dalam wawancaranya: "Kemenangan atas Atletico penting untuk memperoleh keunggulan, kami tampil bagus, dan kami masih berada di awal musim sehingga kami harus terus memperbaiki diri. Saya melihat tim tampil bagus, dan memang benar bahwa kekalahan kami dalam dua pertandingan penting secara beruntun menimbulkan sejumlah keluhan, tetapi saya tenang karena kami berada di jalur yang benar."

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Meski Barcelona meraih kemenangan di Madrid, bek asal Spanyol itu tidak mengabaikan kesulitan yang dihadapi tim selama pertandingan, menegaskan bahwa awalnya tidak berjalan sesuai yang diinginkan, tetapi para pemain berhasil memperbaiki arah permainan dan kembali ke dalam laga.

Ia menjelaskan, sebagaimana dikutip surat kabar "Mundo Deportivo": "Memang benar kami tidak mengawali pertandingan dengan baik pada hari itu, tetapi kami tahu cara memperbaiki keadaan dan mengatasinya, dan pada akhirnya kami menang, dan itulah yang penting."

Bek Barcelona itu berbicara tentang ambisi tim di Liga Champions Eropa, menegaskan bahwa para pemain ingin menjuarai turnamen tersebut, tetapi mereka menyadari sulitnya misi itu dan tidak ingin mengubah target ini menjadi obsesi yang bisa memengaruhi konsentrasi mereka.

Martin menuturkan: "Saya tidak tahu apakah kami terobsesi atau tidak, tetapi kami harus menghadapi persoalan ini langkah demi langkah. Kami tidak menganggapnya sebagai obsesi, kami ingin memenangkannya dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkannya, tetapi tanpa terjebak dalam obsesi. Kami tahu ini tantangan yang sulit, tetapi kami akan mengerahkan segala yang kami mampu."

Mengenai level pribadinya dan perasaannya di dalam tim, Martin menegaskan kebahagiaannya bisa bermain bersama Barcelona, seraya menyebutkan bahwa ia menyikapi secara wajar tekanan dan kritik yang mungkin ia terima, terutama karena sifat gaya permainan tim membuat para bek terus-menerus berada dalam pengawasan.

Ia menambahkan: "Saya sangat senang bisa bermain, dan saya menyikapinya secara wajar karena saya tahu bahwa dengan gaya permainan kami, jika ada keraguan apa pun, lini pertahanan akan selalu berada di bawah sorotan. Dalam kasus saya, jika tim tidak dalam kondisi baik, maka posisi bek tengah akan dipertanyakan."

Gerard Martin menutup perbincangannya dengan mengomentari julukan yang diberikan rekan-rekannya di ruang ganti Barcelona kepadanya, di mana mereka menjulukinya "Maldini", merujuk pada legenda pertahanan Italia Paolo Maldini, menegaskan bahwa nama tersebut masih melekat padanya di dalam tim. Martin berkata sambil tertawa: "Mereka masih memanggil saya begitu."