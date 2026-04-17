Georginio Wijnaldum sudah pasti tahu di mana dia tidak akan bermain musim depan

Georginio Wijnaldum sedang menjalani bulan-bulan terakhirnya bersama Al-Ettifaq, demikian dilaporkan jurnalis Inggris Ben Jacobs. Gelandang berusia 35 tahun itu memiliki kontrak hingga 30 Juni 2026 bersama klub dari Saudi Pro League tersebut.

Menurut Jacobs, Al-Ettifaq tidak memiliki anggaran untuk menawarkan kontrak baru kepada Wijnaldum. Oleh karena itu, kedua belah pihak akan berpisah secara baik-baik, demikian ia tekankan dalam sebuah postingan di X. Hanya peningkatan anggaran pada menit-menit terakhir yang masih bisa mengubah situasi ini.

Wijnaldum menandatangani kontrak tiga tahun bersama Al-Ettifaq pada 2 September 2023. Pemain berpengalaman ini telah tampil dalam 96 pertandingan untuk klub papan atas Saudi tersebut, dengan mencetak 36 gol dan 16 assist. Pemain asal Belanda ini tidak meraih gelar apa pun dalam tiga tahun terakhir.

Pemain yang telah 96 kali membela timnas Belanda ini sebelumnya pernah bermain untuk Feyenoord, PSV, Newcastle United, Liverpool, Paris Saint-Germain, dan AS Roma.

Wijnaldum (35) masih boleh bermimpi tampil di Piala Dunia. Hal itu terungkap dari pernyataan jurnalis Valentijn Driessen dalam sebuah video dari De Telegraaf. Gelandang ini memang telah memainkan pertandingan terakhirnya di Euro, namun musim ini ia tampil dalam performa yang sangat baik bersama Al-Ettifaq. Setelah 28 pertandingan resmi, Wijnaldum telah mencetak 14 gol dan 6 assist.

Driessen tidak menutup kemungkinan bahwa pelatih nasional Ronald Koeman akan memanggil pemain andalannya ini. Wijnaldum akan mengetahui pada akhir Mei apakah ia masuk dalam skuad final Piala Dunia timnas Belanda, atau apakah ia bisa merencanakan liburan.

Bagi Wijnaldum, akhir kariernya setidaknya belum terlihat. Menurut Sky Sports, ia bertekad untuk kembali ke Liga Premier, di mana ia sebelumnya bermain untuk Newcastle dan Liverpool.