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Georginio WijnaldumGetty
Jonathan van Haaster

Diterjemahkan oleh

Georginio Wijnaldum (35) menemukan klub baru dan akan menandatangani kontrak selama satu tahun

Transfers
Al Ittihad
G. Wijnaldum

Georginio Wijnaldum tidak akan meninggalkan Arab Saudi. Pakar bursa transfer Ben Jacobs menulis bahwa gelandang berstatus bebas transfer itu akan menandatangani kontrak selama satu musim plus opsi perpanjangan satu musim lagi bersama Ittihad Club.

Wijnaldum berstatus bebas transfer setelah kontraknya di Al-Ettifaq berakhir pada musim panas ini. Pemain asal Rotterdam yang kini berusia 35 tahun itu menikmati periode sukses di sana dengan 38 gol dan 17 assist dalam 101 pertandingan.

Wijnaldum terutama tampil sangat tajam untuk Al-Ettifaq musim lalu. Dengan 17 gol dan 7 assist dalam 34 pertandingan, ia menjadi pemain krusial di tim. Pemain berkaki kanan itu ingin ikut ke Piala Dunia, tetapi dicoret pelatih tim nasional Ronald Koeman.

Jacobs menulis pada Agustus bahwa Wijnaldum sedang bernegosiasi dengan Real Salt Lake, tetapi tampaknya tidak tercapai kesepakatan dengan klub Amerika Serikat tersebut.

Al-Jazira dari Uni Emirat Arab juga meminati gelandang berpengalaman itu. Jadi, pilihannya jatuh kepada Ittihad Club, tempat ia akan bermain bersama kompatriotnya, Steven Bergwijn.

Ittihad Club juga sudah lama mengarahkan bidikannya kepada Anis Hadj Moussa dari Feyenoord. Namun, transfer itu kini tampaknya batal karena klub Arab Saudi tersebut tidak ingin memberikan jaminan bank kepada klub Rotterdam itu.

Ittihad kemungkinan akan menghubungi PSV pada Minggu ini, yang sudah mengetahui minat terhadap Esmir Bajraktarevic. Pemain Bosnia itu, yang masih mencetak gol melawan Ajax pada Minggu, dianggap, bersama Luiz Henrique dari Zenit St. Petersburg, sebagai alternatif di belakang Hadj Moussa.


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